مستشفى العافية يعقد اجتماعه الأول للعام الجديد

عقد الاجتماع الأول للعام الجديد لإدارة مستشفى العافية بمدينة هون، بقاعة الإجتماعات، برئاسة رئيس مجلس إدارة المستشفى الجديد الدكتور ” فؤاد العربي ” الذي تم مؤخرا توليه إدارة المستشفى، في أواخر شهر نوفمبر الماضي.

وثمّن الحاضرون في الاجتماع على المدير السابق الدكتور ” بوبكر نصر ” ومدى تفانيه وإدارته للمستشفى خلال الأربع سنوات الماضية في ظل ظروف صعبة جدا.

واستمر الاجتماع قرابة 3 ساعات بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي الجفرة، إضافة لمسؤولي القطاع والخدمات الصحية بالمنطقة وعضو لجنة الأزمة بالمستشفى وعدد من ضباط بعض الكتائب التابعة للجيش المتواجدة بالبلدية وضباط الأمن الداخلي وأمن الجفرة.

وتطرق الاجتماع للعديد من الأزمات التي تعاني منها المنطقة والمدينة، والتي تأتي على رأسها، مشكلة نقص الأطقم الطبية والطبية المساعدة، والخروقات الأمنية بالمستشفى، ونقص وانقطاع إمدادات المياه، وتوفير وسائل مواصلات للعاملات بالمستشفى.

ونتج الاجتماع في ختامه إلى إلى تشكيل لجان ستتابع كل هذه المحتنقات ومعالجتها بأسرع وقت ممكن، على الصعيد الأمني والطبي في المستشفى.

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