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مستشفى العافية يعقد اجتماعه الأول للعام الجديد

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد الاجتماع الأول للعام الجديد لإدارة مستشفى العافية بمدينة هون، بقاعة الإجتماعات، برئاسة رئيس مجلس إدارة المستشفى الجديد الدكتور ” فؤاد العربي ” الذي تم مؤخرا توليه إدارة المستشفى، في أواخر شهر نوفمبر الماضي.

وثمّن الحاضرون في الاجتماع على المدير السابق الدكتور ” بوبكر نصر ” ومدى تفانيه وإدارته للمستشفى خلال الأربع سنوات الماضية في ظل ظروف صعبة جدا.

واستمر الاجتماع قرابة 3 ساعات بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي الجفرة، إضافة  لمسؤولي القطاع والخدمات الصحية بالمنطقة وعضو لجنة الأزمة بالمستشفى وعدد من ضباط بعض الكتائب التابعة للجيش المتواجدة بالبلدية وضباط الأمن الداخلي وأمن الجفرة.

وتطرق الاجتماع للعديد من الأزمات التي تعاني منها المنطقة والمدينة، والتي تأتي على رأسها، مشكلة نقص الأطقم الطبية والطبية المساعدة، والخروقات الأمنية بالمستشفى، ونقص وانقطاع إمدادات المياه، وتوفير وسائل مواصلات للعاملات بالمستشفى.

ونتج الاجتماع في ختامه إلى إلى تشكيل لجان ستتابع كل هذه المحتنقات ومعالجتها بأسرع وقت ممكن، على الصعيد الأمني والطبي في المستشفى.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يالواء بوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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