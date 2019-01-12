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“بلومبيرغ” تُعدّ تقريرا بـ “مسار تشاؤمي” حول ليبيا

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بث تقرير أعده موقع “بلومبيرغ” الأميركي الذي يُعنى بالأخبار الاقتصادية “أجواء تشاؤمية” في القارة الأفريقية، مُفْرِدا في التقرير الذي رسم مسارا قاتماً لعدة دول أفريقية خلال الأشهر المقبلة في ما بدا أنه تقصٍّ عملي للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية لمعظم الدول التي وردت حالتها في التقرير ومن بينها ليبيا.

وبحسب تقرير الموقع الأميركي فإن ليبيا تعيش صراعاً حاداً تفرضه حالة التنافر السياسي بين أطراف سياسية وعسكرية عدة في الداخل الليبي، يأتي في مقدمتها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج الذي اعتبره التقرير بأنه يحظى بمظلة اعتراف دولية، وقائد الجيش المشير خليفة حفتر، إذ يقول التقرير إن هذا الصراع يضغط بقوة على الليبيين منذ ثماني سنوات لكن من دون أي مؤشرات على خاتمة سعيدة.

ويقول التقرير إنه من المفترض أن تعيش ليبيا هذا العام وفقا لوعود دولية انتخابات تُحدّد مصير أطراف سياسية عدة تتحكم بالمشهد حاليا، فيما يتكهن التقرير بأن عدم الرضا على نتائج الانتخابات، أو عدم التوافق على نتائجها هو أمر من شأنه أن يفرز انقسامات جديدة، قد تكون أشد، وهو ما سيُقوّض العملية السياسية في البلاد إلى مستويات أخطر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • كدب المنجمون ولو صدقو. هذه الدراسة معدة مسبقا كالتنجيم وتضع المواطن الليبي امام حقيقة توقعات ما يراد تنفيده واعداده النفسي لذلك. في المقابل المفروض اكرمكم الله يفهموا بأن العالم فقد الامل فيهم فما بالك الشعب الطيب المسكين. الاتجاه نحو الوطن بات امرا ضروريا للخلاص النهائي من ما نحن فيه الان وبوحدة وطنية وارادة قوية.

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