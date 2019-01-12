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عميد سبها تعلن تسجيل ٣٠ حالة سطو مسلح و ١٠ حالات خطف

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد عميد بلدية سبها المكلف بوسيف محمد، “أنه تم تسجيل 30 حالة سطو مسلح، و10 حالات خطف، وأكثر من 8 حالات قتل منذ بداية يناير في المدينة”.

وأوضح عميد سبها، خلال تصريحات له ،” أن العصابات التشادية تتمركز على بعد 3 كيلومترات من وسط مدينة سبها وحتى بلدية غدوة وتراغن وبقية الصحراء الجنوبية”.
وأضاف عميد سبها، ” إن البلدية تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد مهاجمة مجموعة مجهولة مقر مديرية الأمن في سبها”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • أوضح عميد سبها، خلال تصريحات له ،” أن العصابات التشادية تتمركز على بعد 3 كيلومترات من وسط مدينة سبها وحتى بلدية غدوة وتراغن وبقية الصحراء الجنوبية”؟
    (( هكذا أصبحت ليبيا ؟ أين الرئاسي ؟ أين المؤقتة ؟ أين الرلمان ؟ أين الأحزاب النتنة التي ترعب في حكم البلاد ؟ أين المليشيات التي تستعرض وستقوى على المواطنين ؟ أين الدكتور ناكر وأمتاله ؟ ثم أين وأين …………….؟

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