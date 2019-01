عميد سبها تعلن تسجيل ٣٠ حالة سطو مسلح و ١٠ حالات خطف

المتوسط:

أكد عميد بلدية سبها المكلف بوسيف محمد، “أنه تم تسجيل 30 حالة سطو مسلح، و10 حالات خطف، وأكثر من 8 حالات قتل منذ بداية يناير في المدينة”.

وأوضح عميد سبها، خلال تصريحات له ،” أن العصابات التشادية تتمركز على بعد 3 كيلومترات من وسط مدينة سبها وحتى بلدية غدوة وتراغن وبقية الصحراء الجنوبية”.

وأضاف عميد سبها، ” إن البلدية تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد مهاجمة مجموعة مجهولة مقر مديرية الأمن في سبها”.

