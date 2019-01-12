الأرصاد الجوية: أمطار غزيرة وثلوج على المناطق الجبلية

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، أن المناطق الشمالية تتأثر بامتداد لمنخفض جوي يتحرك شمال شرق المتوسط وينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتوقع المركز، في صفحته الرسمية، سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة على أغلب المناطق الساحلية يصحبها سحب رعدية، واحتمالية سقوط الثلوج على المناطق الجبلية.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 10و 16مْ على مناطق الشمال، ولا تتجاوز 8مْ على المرتفعات الجبلية، في حين يميل الطقس إلى الاستقرار نسبيًّا على أغلب مناطق الوسط والجنوب نتيجة تأثير المرتفع الجوي الذي يتمركز على الجزائر.

وشهدت المناطق الساحلية، مساء السبت وصباح الأحد، هطول أمطار غزيرة متواصلة مع هبوب رياح وانخفاض في درجات الحرارة.

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