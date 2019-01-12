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زقزاو.. وتستمر المعاناة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

معاناة أهالي بلدة زقزاو التي تبعد 250 كم عن العاصمة طرابلس من عدم فعالية المستوصف فيها مستمرة بعد أن ذاقوا مرارة النزوح لسنوات منذ العام 2011.

وعاد النازحون إلى بلدتهم الواقعة على الحدود الليبية التونسية وهم يأملون في إعادة الحياة إلى المؤسسات الحكومية فيها.

إلا أن الصورة ليست بهذا الشكل القاتم فقد بذلت بلدية باطن الجبل جهودا بسيطة لصيانة وترميم هذا المرفق الصحي الوحيد الذي تعرض للحرق والتخريب.

أما وزارة صحة الوفاق فلم تعر أي اهتمام لهذا المرفق الحيوي ولم تقدم يد العون لأهالي البلدية الباحثين عن مستوصف صغير يجدون فيه بعض الأدوية في حال احتاجوا لها.

أهالي زقزاو ينتظرون يد العون من الجهات المسؤولة لتلبية طلب ربما يمثل شيئا هامشيا لدى المسؤولين لكنه بات حلم للأهالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اهل زق زاو – ولدوا في ارض ليست لهم – ان بلدتهم تتبع مخطط هندسي — كروكي – تم طباعته في داموس قراند شيروكي بقلم اصفر وازرق – يعرفه اهله والخيرين الا ان السكوت قد ينهي الجميع ويرحلكم انتم وهم الى الموت – هل تعرفون الحلم خلف الافق – انه الدمار والخراب والتهجير والنفير القادم اليكم جميعا – جميعكم حمير لا تفهمون النفير ولا الرقص على انغام المزامير – زق زاو هل تبعد عن السيفاو ام انها ارضه وارض اهله – زق زاو اليكم عبارة الايطالي المرعب — تشاو زقزاو تشاو — انها ليست ارضكم انها ارض — السفاو -اذا من هنا ومن هناك الى زقزاو تشاو

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