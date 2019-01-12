تعرف على موعد تشغيل محطة أوباري البخارية

قال مصدر بالشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية إنه سيتم دخول محطة أوباري للعمل خلال أسابيع والتي ستزود الشبكة العامة ب 600 ميغا وات تستفاد منها الشبكة العامة في كل انحاء ليبيا.

حيث بدأت الترتيبات الفنية لتشغيلها بعد التجربة التي تمر بها الأن فقدوصل الفريق الفني الذي يتكون من مجموعة من المهندسين الليبيين الذين خضعوا لبرنامج تدريبي في المانيا وتركيا منذ منتصف عام 2017 وتم تأهيلهم لتشغيل المحطة في ظل غياب العناصر الأجنبية نتيجة تردي الوضع الأمني وبعد أن تعرضوا الى الخطف والابتزاز

وسيشرع المهندسون الليبيين في تشغيلها قبل منتصف شهر فبراير القادم لتضيف الى الشبكة العامة 600 ميغاوات .

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