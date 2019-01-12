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العثور على جثة لشاب قتل “ذبحًا” في بنغازي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال رئيس وحدة التحريات في مركز شرطة الفويهات ” نقيب عصام العبيدي” إنه تم العثور على جثة لشاب مقتول في إحدى عمارات منطقة الكيش في بنغازي.

وأضاف العبيدي بحسب صفحة وحدة التحريات في المركز على “فيسبوك” أنه وردت معلومة للمركز حول العثور على شاب مقتول بمنطقة الكيش، موضحًا أنه فور البلاغ تم الانتقال إلى مكان الواقعة بإحدى عمارات الـ 7000 وحدة سكنية بمنطقة الكيش الدور الخامس.

وأكد رئيس الوحدة أنه بالفعل تم العثور على جثمان الشاب المهدي عبد الجليل نصيب المنفي مقتولا “ذبحًا” داخل الشقة و تم توثيق الواقعة و جاري التحري حول القضية.

وأفاد العبيدي بأن المغدور به من سكان مدينة طبرق و طالب يدرس في كلية الطب البشري الدفعة 45 في جامعة بنغازي السنة ثانية و من مواليد 1996 و والده يعمل بسلاح الجو الليبي برتبة عميد .

وأشار رئيس الوحدة إلى أن البلاغ جاء عن طريق أحد سكان العمارة بعد ما تم ملاحظة باب شقة المغدور مفتوحاً لعدة ساعات مما أثار الشكوك و بعد الدخول وجدوا دم المغدور به و على الفور تم البلاغ.

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  • og,
    من المفروض المشير يعاقب بوخمادة والناضوري والخراز وغيرهم على خهذا التقصير
    لا اتفاق لا شي المشير فقط
    كلكم صبيان وجنود عنده بدون استثناء
    ياخراز بلا كذب القيادة لا تبيع دماء شهداء الكرامة ياعبيط انت من يومك اتحب اتصلق في جماعة السراج يعني جاهز للخيانة
    المشير
    لاملتقى لا كلام فارغ هذا السراج وعقيلة صالح اكيد من غيرهم لانهم لا يريدوا المشير
    كارة ولا السراج
    لا ثني لا عقيل
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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