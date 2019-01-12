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نواب بالرئاسي الليبي: سياسات السراج ستؤدي إلى انهيار المجلس الرئاسي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

12 يناير,2019

12 يناير,2019

12 يناير,2019

أصدر نواب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق وعبد السلام كجمان، وفتحي المجبري، بيانا اليوم السبت، أكدوا فيه أن سياسات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ستؤدي إلى انهيار المجلس الرئاسي، فضلا عن تهديد وحدة البلاد واستقرارها.

 

وبين النواب الثلاثة في خطاب موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي، أن الغاية التي جاء من أجلها الاتفاق السياسي الليبي، وهي إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، لم تتحقق بسبب سياسيات رئيس المجلس التي وصفوها بغير المدروسة والمسؤولة.

 

وأضاف الثلاثة أن رئيس المجلس الرئاسي، استأثر بالقرارات المهمة والمصيرية، وتجاهل فكرة الشراكة والوفاق، وغيب كافة الأطراف الليبية، وعلى رأسها أعضاء المجلس الرئاسي ووزراؤه، الأمر الذي جعل من المجلس الرئاسي طرفا في الصراع، بدلا من أن يكون أداة للحل.

 

وحمل البيان رئيس المجلس الرئاسي المسؤولية عن تداعيات وتبعات ما وصفوه بالانهيار الوشيك لمؤسسات الدولة وتشظي البلاد، مما سيعود بالليبيين إلى نقطة الصفر، والاحتكام للقوة والسلاح

 

ودعا النواب الثلاثة رئيس المجلس الرئاسي إلى تحكيم العقل، والعودة لروح المشاركة والتوافق، وتغليب المصالح الوطنية الليبية، على ما عداها من مصالح شخصية وشللية ضيقة حسب تعبير البيان.

 

وكان نواب رئيس المجلس الرئاسي الثلاثة، قد أصدروا بيانا الإثنين الماضي، رفضوا فيه ما جاء في تعميم رئيس المجلس الرئاسي، بشأن تكليف سليمان الشنطي رئيسا لهيأة الرقابة الإدارية.

 

وطالب البيان رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، والوزراء، ورؤساء الهيآت، عدم الاعتداد بما جاء في تعميم السراج، الذي استند فيه على رسالة من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تقضي بإعفاء نصر حسن من منصب رئيس هيأة الرقابة، بعد أن أبدى عدم رغبته في الاستمرار، بحسب رسالة المشري.

 

وقال البيان إن الاتفاق السياسي الليبي، في مادته الخامسة عشر، يقضي بالتشاور بين المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، بشأن تكليف مسؤولي المناصب السيادية، كما ينص على أن إعفاء مسؤولي هذه المناصب، هو من اختصاص مجلس النواب فقط.

 

وفي وقت سابق طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي، لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، بإيقاف قرار  تعيين وزير الصحة الجديد، احميد محمد بن عمر، بدعوى عدم عرض القرار على المجلس الرئاسي للمصادقة عليه.

 

وقال معيتيق، في خطاب موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي،، إن الاتفاق السياسي ينص على أن تعيين وإعفاء الوزراء، يتخذ بالتشاور بين رئيس المجلس ونوابه، والتصويت عليهم بالأغلبية، على أن يكون الرئيس أحد الموافقين.

 

ووجه مكتب معيتيق منشورا إلى وزراء الدولة، والوزراء بحكومة الوفاق الوطني، ورؤساء ومديري الهيآت والمراكز وما في حكمها، يعلمهم بأن الوزير الجديد المشار إليه في تعميم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لا صفة له.

 

وطالب خطاب مماثل صادر من معيتيق، وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني، بعدم الالتفات إلى الإجراءات المتخذة من قبل وزير الصحة المفوض، مبررا ذلك بانفراد رئيس المجلس الرئاسي في قرار تعيينه.

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  • لتنممت
    يالواء بوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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