أمازيغ ليبيا يحتفلون برأس السنة الأمازيغية

في 13 يناير من كل عام يحتفل الأمازيغ في ليبيا برأس السنة الأمازيغية، حيث يعد هذا التاريخ موعدا لبداية السنة الفلاحية بالإضافة إلى أنه يصادف نفس التاريخ الذي استولى فيه الملك الأمازيغي ذو الأصول الليبية شيشنق الثاني على عرش مصر الفرعونية مؤسسا للأسرة الثانية والعشرين في تلك الفترة.

وتشهد المدن الأمازيغية في عدة مناطق في ليبيا التي تتخذ من هذا اليوم عطلة رسمية فيها، احتفالات بالعام 2968 حسب التقويم الأمازيغي.

وتحمل أجواء الاحتفال طابعا من البهجة والسرور ممزوجا بالعادات والتقاليد الأمازيغية العريقة والمتوارثة منذ قديم العصور.

من تلك العادات والتقاليد “تاسليت مــنزار ” المتبعة عند الصغار والتي يقصد منها جلب المطر حيث يصنع الصغار هيكل دمية تعرف باسم “أمك طنبو” يجوبون بها الأزقة والشوارع والأحياء مرددين أهزوجة شعبية أمازيغية من باب التفاؤل بهطول الأمطار الغزيرة.

وتحيي المدن الأمازيغية أيضا عددا من الأنشطة الثقافية المتعلقة بتراث الأمازيغ، منها تحضير الأكلات التقليدية، وإقامة مجموعة من الأنشطة الترفيهية والحفلات الفنية، ومظاهر احتفال أخرى.

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