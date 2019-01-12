مصدر عسكري: المشير حفتر اجتمع بقادة وآمري الكتائب لتطهير الجنوب الليبي

القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، يجتمع بـ«قادة وآمري الكتائب بالطوق الأمني لتطهير الجنوب الليبي»، وفقًا لما نقلته الصفحة الرسمية لكتيبة طارق بن زياد المقاتلة‏ على «فيسبوك».

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