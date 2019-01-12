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العرفي يكشف عن موعد المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع تركيب كاميرات المراقبة في بنغازي

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي عن شروع الإدارة في المرحلة الثانية من تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في شوارع وميادين مدينة بنغازي .

وأوضح العرفي – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن المرحلة الثانية من المشروع انطلقت بعد إذن من وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف .

وقال مدير المكتب الإعلامي بإلادارة إن التأخير في التركيب بسبب عدم إنشاء القواعد الخراسانية التي تحمل شعار الداخلية، وتأخر وصول الأعمدة الخاصة بالتركيب، إضافة إلى بعض التعثرات المالية التى تم حلحلتها من قبل رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني .

 

وأشار إلى أن مشروع كاميرات المراقبة الأمنية قائم منذ فترة حيث بوشر العمل به من الفترة الماضية من قبل الإدارة العامة للبحث الجنائي، ويتم الآن استكمال المشروع وتوزيع نقاط تمركز الأعمدة وتركيبها حيث كان التعطيل في تصميم القواعد الخرسانية .

وتابع أن مدير إدارة  البحث الجنائي عقيد صلاح هويدي يدرس مع الشركات المنفذة واللجنة التي قام بتشكيلها من قسم الشؤون الفنية بالمديرية مراحل إتمام المشروع .

وقال مدير المكتب الإعلامي إنه سيتم الانطلاق في المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع في شهر مارس المقبل من هذا العام .

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني أصدر القرار رقم “112” لعام 2017 بشأن تشكيل لجنة من مديرية أمن بنغازي برئاسة عقيد صلاح هويدي، وعضوية كلاً من عقيد مصطفي قرقوم ومهندس سعد سليمان، للإشراف ومتاعبة تنفيذ أعمال إنشاء مبني مديرية أمن بنغازي، وتركيب منظومة كاميرات المراقبة، والبوابات الإلكترونية وبناء قسم البحث الجنائي .

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تعليق

  • dhuv
    ياعرفي المشير من الاخير
    لا اتفاق لا شي المشير فقط
    كلكم صبيان وجنود عنده بدون استثناء
    ياخراز بلا كذب القيادة لا تبيع دماء شهداء الكرامة ياعبيط انت من يومك اتحب اتصلق في جماعة السراج يعني جاهز للخيانة
    المشير
    لاملتقى لا كلام فارغ هذا السراج وعقيلة صالح اكيد من غيرهم لانهم لا يريدوا المشير
    كارة ولا السراج
    لا ثني لا عقيل
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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