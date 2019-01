وفاة مصمم شعاري “الخطوط الليبية” و”نادي الأخضر”

توفي مصطفى كمال الجيلاني الحمري مصمم شعار الخطوط الجوية الليبية ومصمم شعار نادي الأخضر الرياضي عن عمر يناهز 70 عاما في مدينة البيضاء

الجيلاني الحمري من مواليد المرج عام 1947، وقد أقام في في مدينة البيضاء منذ عام 1962 وأصبح واحدا من أبرز شباب المدينة وروّادها التحق بالنادي الأخضر تحت إشراف خير الله الفزاني وعطية بدر، وكان إلى جانب اهتمامه الرياضي رساما وخطاطا لديه إسهامات عديدة على المستوى المدينة وليبيا ككل تخرج من كلية الأداب في بنغازي قسم الجغرافيا، وكان إماما وخطيبا نظرا لحفظه القرآن الكريم، ويتمتع بسمعة جديرة بالاحترام في بيئته وفقدَ اثنين من أبنائه في العام الماضي والذي قبله مما زاد حزنه وحسرته عمل مصطفى كمال فترة بالإذاعة الليبية والإعلام والثقافة بالجبل الأخضر، وأثرى مكتبة الإذاعة بعدد من البرامج القيمة، والتي أكسبته شهرة واسعة في المدينة

غادر الدنيا في بيته الكائن في منطقة البيضاء الجديدة عن عمر يناهز السبعين عاما بوفاة طبيعية، وتم تشييع جثمانه من مسجد عثمان بن عفان في وسط المدينة

