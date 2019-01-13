إتفاق مديرتي أمن بنغازي وطرابلس على ربط منظومة المركبات الالية لضبط المركبات المسروقة

ليبيا – أكد عضو لجنة توحيد الجهود الأمنية فؤاد الباشا إستمرار مساعي توحيد المنظومة الأمنية بين حكومتي الوفاق والمؤقتة وفقاً لقانون العقوبات الجنائية.

الباشا قال في تصريحات خاصة لبرنامج “الملف” الذي بث على قناة ليبيا لكل الأحرار أمس السبت إن مديرتي الأمن بطرابلس وبنغازي اتفقتا على ربط منظومة المركبات الآلية بإشراف الإدارة العامة للمرور لضبط المركبات المسروقة وملاحقة المتورطين في أعمال السرقة.

وأشار الباشا إلى أن وزارتي الداخلية بحكومتي الوفاق والمؤقتة يعملان بشكل موحد على إصدار التعليمات والتعميمات الأمنية المتعلقة بعمل المراكز الأمنية بمختلف مناطق البلاد.

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