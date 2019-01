«تعليم الوفاق» تناقش المشكلات التي تواجه قطاع التعليم

المتوسط:

ناقش مديرو شؤون الوزارة لكل من التعليم العالي، إبراهيم دخيل، والتعليم العام، محمد الخربوشي، والهيئات والمراكز على مصدق، خلال اجتماعهم مع أعضاء من إدارة المتابعة بمجلس الوزراء السيدان، رواد عبد السيد وعمر الغليظ، المختنقات والمشاكل التي تواجه قطاع التعليم وسبل تذليلها، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالشأن التعليمي لاسيما فيما يتعلق بأوضاع المعيدين بالجامعات والمعاهد العليا، وكذلك برامج الدراسات العليا.

ويأتي الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، بمقر الوزارة بطرابلس ضمن متابعة مجلس الوزراء لعمل الوزارة بالقطاع وللتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل كافة الصعاب التي تواجه سير عملها في خدمة قطاع التعليم.

