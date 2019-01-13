البيضاء-العنوان

أعلن اليوم الأحد وفاة مصمم شعار الخطوط الجوية الليبية مصطفى كمال الجيلاني الحمري الليبية عن عمر ناهز 70 عاما في مدينة البيضاء.

ونعت الخطوط الجوية وفاة الحمري، وقالت في إنه من مواليد المرج عام 1947 ميلادية، وقد أقام في مدينة البيضاء منذ عام 1962 وأصبح أحد أبرز شباب المدينة وروّادها.

كما صمم الحمري شعار نادي الأخضر، وكان قد التحق بالنادي تحت إشراف خير الله الفزاني وعطية بدر.

وكان الحمري إلى جانب اهتمامه الرياضي رساما وخطاطا ولديه إسهامات عديدة على مستوى المدينة وليبيا ككل.

وتخرج الحمري في قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة بنغازي، ومارس الإمامة والخطابة لحفظه القرآن الكريم.

وعمل الحمري، فترة بالإذاعة الليبية والإعلام والثقافة بالجبل الأخضر، وأثرى مكتبة الإذاعة بعدد من البرامج القيمة، والتي أكسبته شهرة واسعة في المدينة.

وغادر الدنيا في بيته الكائن في منطقة البيضاء الجديدة عن عمر بوفاة طبيعية، وقد تم تشييع جثمانه من مسجد عثمان بن عفان في وسط المدينة.

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