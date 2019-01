وصول قوة من الصاعقة إلى مدينة سبها

المتوسط:

أكد الناطق الرسمي باسم قوات الصاعقة الخاصة التابعة للجيش العقيد ميلاد الزوي، اليوم الأحد، وصول قوة التمركزات والبوابات الأمنية إلى مدينة سبها

وقال العقيد الزوري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن وصول قوة التمركزات والبوابات الأمنية إلى سبها يأتي بعد التنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى.

ولفت الناطق الرسمي باسم قوات الصاعقة إلى أن تلك التمركزات والبوابات الأمنية سيكون لها دور فعال فى حفظ الأمن والقضاء على الارهابين والمجرمين.

العقيد الزوي طالب أهالي المنطقة الجنوبية الوقوف صفاً واحداَ مع هذه القوة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة.

