رئيس المؤتمر الليبي الجامع ينفي محاولة اغتياله والدباشي يتساءل عن مصادر تمويله

أخبار ليبيا 24 – خاص

فند رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي الجامع “محمد العباني” اليوم الأحد، ما تداول من أنباء حول محاولة اغتياله في تونس.

وأكد العباني لـ”أخبار ليبيا 24″، أن ما جرى تناقله من معلومات حول عملية اغتياله ما هي إلا شائعات، ولا تمت للواقع بصلة، حيثُ أنه لم يتعرض لأي محاولة اغتيال.

حيثُ تناقلت عدد من المواقع المهتمة بالشأن الليبي أمس السبت، أنباء تشير إلى اغتيال العباني في تونس أثناء التحضير لعقد جلسات المؤتمر الجامع.

من جهته، قال منسق عام الشباب بالمؤتمر “جمال الفلاح”، إن تلك الأخبار المغرضة قد تكون كإشارة لما صرح به ما يعرف بمفتي الدّيار الليبية “الصادق الغرياني”.

وكان قد شنّ الغرياني، هجومًا على المؤتمر الوطني الجامع، والمزمع عقده في الأسبوعين القادمين في العاصمة تونس، عبر برنامج الإسلام والحياة الذي يذاع على قناة ليبيا التناصح.

وقال الغرياني إنّ الذين يتبنون الدّعوة إلى المؤتمر الجامع، يدفعون البلد إلى المجهول، كأنهم لم تكفيهم المهزلة، التي يعيشها الشّعب الليبي، والحالة المتدنية التي لم يفقد فيها الشعب حقوقه المدنية فقط، بل إنسانيته وكرامته، منوهًا إلى أن الذين يدعون إلى المؤتمر الجامع في هذا الوقت يدفعون بالبلد إلى المجهول.

وعقد القائمين على المؤتمر الجامع عددًا من اللقاءات في عدد من المدن الليبية، بينها صبراتة، وسيعقد في بنغازي عدداً من اللقاءات بخصوص التحضير لانعقاد المؤتمر في القريب العاجل، وفقًا لما أكده لنا الفلاح.

وستنطلق أولى جلسات المؤتمر الساعي إلى توحيد الليبيين والدفع بالفرقاء نحو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، لإنهاء الصراع الذي يعصف بالبلاد منذ 8 سنوات، وذلك في تونس منتصف شهر يناير الجاري، بحسب تصريحات رئيس اللجنة التحضيرية “محمد العباني”.

واعتبر العباني، أن أكثر من 90 % من الليبيين، يؤيّدون إجراء هذا المؤتمر الليبي الجامع، إضافةً إلى أنه يحظى بدعم دولي وعربي واسع.

إلا أن مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة “إبراهيم الدباشي” اعتبر أن المؤتمر العام الجامع الليبي يهدف إلى “خداع الليبيين والتشويش على المؤتمر الجامع الذي تعد له بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، متسائلًا عن مصادر تمويله.

وقال الدباشي في منشور على صفحته في “فيسبوك”: “اعتقد أن المدعوين لهذا المؤتمر لا يعرفون أنه مجرد اجتهاد شخصي لغرض ما، ولا علاقة له بالملتقى الذي يتحدث عنه المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، وسيعلن عن تفاصيله الأيام المقبلة .

هذا وفي تصريح سابق لـ”أخبار ليبيا 24″، قال منسق عام الشباب باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام الجامع “جمال الفلاح”، إن هناك خلط بين المؤتمرين ، وأنه لا يملك أي معلومات حول المؤتمر الوطني الذي ترعاه البعثة الأممية .

وأكد “الفلاح” قرب انطلاق مؤتمرات ولقاءات كبيرة في مدينة بنغازي والشرق بدعم من الأعيان والقيادة العامة للجيش وأنه سيكون هناك لقاء للشباب على مستوى ليبيا في بنغازي .

وأوضح الفلاح أنه من بين أهداف المؤتمر قطع الطريق عن الدول التي تتدخل وتعبث في المشهد الليبي وتؤجج الفتن بين أبناء الشعب الليبي وتدعم الجماعات المسلحة وأطراف سياسية من أجل فرض نفوذ أو حرب بالوكالة .

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