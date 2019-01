بالفيديو.. «تدنيس» العلم الليبي بِبيروت اعتراضًا على مُشاركة ليبيا فِي القمة العربية الاقتصادية

تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، مقطع مرئي قيل إنه لموالين لحركة أمل اللبنانية التي يتزعمها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، قاموا بنزع العلم الليبي من مكان انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية في بيروت واستبداله بعلم الحركة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن رئيس البرلمان نبيه بري، اعتراضه على مشاركة ليبيا في القمة، معتبرًا أن السلطات الليبية غير متعاونة بقضية اختفاء رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السابق، ومؤسس حركة أمل بعد زيارته إلى ليبيا عام 1978.

يشار أن المجلس الشيعي الأعلى، طالب في وقت سابق أن تقتصر المشاركة الليبية على السفير الليبي في لبنان فقط، وهدد بالتظاهر ومنع الوفد الليبي من الخروج من المطار.

وبحسب ما ذكرت صحيفة النهار اللبنانية، يتكون الوفد الليبي المشارك في أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة ببيروت، من نحو 40 شخصًا، وهو أكبر وفد أعلن نيته المشاركة، بحسب الصحيفة، يترأسه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إضافةً إلى عدد من الوزراء مع زوجاتهم وأولادهم.

كما أشار المجلس الشيعي إلى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة المشارك ضمن الوفد مع حرمه، وهو من الشخصيات الكبيرة أيام النظام السابق المسؤول عن اختفاء موسى الصدر، بحسب المجلس. ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الذي عقد اجتماعا طارئا، طلبه بعدم دعوة الوفد الليبي الى القمة الاقتصادية ومنع حضوره، محملاً السلطات اللبنانية مسؤولية التقاعس عن القيام بواجباتها في هذه القضية، وفقًا للصحيفة.

يُذكر أن رجل الدين الشيعي موسى الصدر، وصل إلى ليبيا بتاريخ 25 أغسطس 1978م في زيارة رسمية. وأثيرت ضجة عالمية حول اختفاءه بعد الزيارة، حيث أعلنت السلطة الليبية آنذاك أن الصدر والوفد المرافق له سافروا من طرابلس مساء يوم 31 أغسطس 1978 إلى إيطاليا على متن طائرة الخطوط الجوية الإيطالية.

وأبلغت الحكومة الإيطالية رسمياً، كلاً من الحكومة اللبنانية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، أن الصدر ورفيقيه لم يدخلوا الاراضي الإيطالية ولم يمروا بها ترانزيت.

من جانبه أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في بيانات عدة، مسؤولية معمر القذافي شخصياً عن إخفاء الصدر ورفيقيه.

The post بالفيديو.. «تدنيس» العلم الليبي بِبيروت اعتراضًا على مُشاركة ليبيا فِي القمة العربية الاقتصادية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا