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بالفيديو… نزع وإحراق أعلام ليبية وسط العاصمة بيروت

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

وقام عناصر من “حركة أمل” اللبنانية التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري بنزع العلم الليبي في منطقة المرفأ المكان القريب الذي ستستضيف بيروت فيه القمة العربية الاقتصادية، واستبدال العناصر علم ليبيا بعلم الحركة، وذلك قبل أيام معدودة من انطلاق أعمال المؤتمر وسط جدل واسع في لبنان حول مشاركة ليبيا فيه.

كما رفع أنصار الحركة أعلام “أمل” على الأعمدة في بعض المناطق الأخرى من بيروت والجنوب. بالفيديو… أنصار “أمل” ينزعون علم ليبيا من موقع انعقاد القمة العربية في بيروت.

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، قد هدد بالشارع في حال مشاركة ليبيا في القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت، وذلك بسبب عدم تعاون السلطات الليبية بقضية رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السابق، مؤسس حركة “أمل”، موسى الصدر، الذي اختفى في ليبيا عام 1978 خلال زيارة رسمية إلى البلاد.

وليلا عمد بعض مناصري أمل إلى إحراق أعلام ليبية في وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

 

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • طائفة ضالة خارجة دائرة الاسلام يعبدون البشر من دون الله وتجرؤا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فلا غرابة تجرؤهم على باقي المسلمين . عليهم من الله ما يستحقون

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