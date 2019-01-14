بالفيديو… نزع وإحراق أعلام ليبية وسط العاصمة بيروت

وقام عناصر من “حركة أمل” اللبنانية التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري بنزع العلم الليبي في منطقة المرفأ المكان القريب الذي ستستضيف بيروت فيه القمة العربية الاقتصادية، واستبدال العناصر علم ليبيا بعلم الحركة، وذلك قبل أيام معدودة من انطلاق أعمال المؤتمر وسط جدل واسع في لبنان حول مشاركة ليبيا فيه.

كما رفع أنصار الحركة أعلام “أمل” على الأعمدة في بعض المناطق الأخرى من بيروت والجنوب. بالفيديو… أنصار “أمل” ينزعون علم ليبيا من موقع انعقاد القمة العربية في بيروت.

بيروت موسى الصدر 💚#حركة_أمل #لبيك_يا_إمام pic.twitter.com/6209exAqk9 — Jad Brayteh (@JadBrayteh) January 13, 2019

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، قد هدد بالشارع في حال مشاركة ليبيا في القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت، وذلك بسبب عدم تعاون السلطات الليبية بقضية رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السابق، مؤسس حركة “أمل”، موسى الصدر، الذي اختفى في ليبيا عام 1978 خلال زيارة رسمية إلى البلاد.

وليلا عمد بعض مناصري أمل إلى إحراق أعلام ليبية في وسط العاصمة اللبنانية بيروت.