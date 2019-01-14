خارجية الوفاق تعلق على مشاركة ليبيا بأعمال القمة العربية التنموية في بيروت

علقت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، على تعاطي دولة لبنان، اتجاه مشاركة ليبيا في أعمال القمة العربية التنموية :الاقتصادية والاجتماعية، المزمع اقامتها في الجمهورية اللبنانية.

وأوضحت الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، أن المساس بالعلم الليبي وإنزاله وتمزيقه تحت أنظار الجميع، يعد مساساً برمز مقدس لدولة ذات سيادة، مبينة أن الهجمة غير المبررة من أطراف لبنانية مسؤولة حول مشاركة الدولة الليبية في أعمال القمة، بحجج ومبررات تجافي المنطق.

وعلقت الخارجية على التصريحات المتضاربة للمسؤولين اللبنانيين بشأن مشاركة الوفد الليبي، مؤكدة الغياب الكامل للترتيبات المراسمية المعتادة لاستقبال الوفد كإصدار التأشيرات وخلافه، إلى جانب غياب الجدية في وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان سلامة الوفد.

هذا وختمت الخارجية بيانها، بمطالبة الحكومة اللبنانية بتوضيح عاجل لموقفها في هذا الشأن، داعية الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى توضيح موقف الجامعة من التصرفات التي قامت بها الجمهورية اللبنانية كدولة مستضيفة للقمة تجاه دولة عضو في جامعة الدول العربية.

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