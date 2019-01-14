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بعيو: كلما جرحت كرامة الليبيين تذكروا القذافي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سلط الكاتب الصحفي محمد بعيو الضوء على قيام عناصر تابعة لحركة أمل اللبنانية، بنزع علم ليبيا من موقع انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية في بيروت ووضع علم الحركة مكانه.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “كلما جُرحت كرامة الليبيين تذكروا معمر وترحموا عليه الموتى لا يعودون لكن هيبتكم يمكن أن تعود إذا أردتم”.

وكان الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق أحمد الأربد، أكد  إنه تقرر رسميا عدم المشاركة على أي مستوى في القمة العربية التنموية الاقتصادية والإجتماعية المزمع إقامتها بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف الأربد في ذات السياق أن مقعد ليبيا سيكون خلال الدورة شاغرا. وقد ولّد القرار ردود فعل محلية قوية منتقدة الخطوة ومعتبرة أنه وصمة عار على السياسة الليبية الحالية وعلى حكومة الوفاق.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • شعب تنبال ، يتذكر لعين الذي ليبيا و شعبها في مأزق كثيرة ، كان اللعين هو سبب كل مشاكلنا اليوم و غدا و بعد عدن. إن لم يستيقظ الشعب و يعتمد على نفسه و يرفع عن سواعده لينقذ البلاد و يستعيد كرامته التي فقدها منذ أول سبتمبر 1969.

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