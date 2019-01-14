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مستجدات التوتر بين بيروت وطرابلس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تصاعد التوتر بين بيروت وطرابلس خلال الأيام الماضية على خلفية المظاهرات التي أطلقتها حركة “أمل” في العاصمة اللبنانية رفضا لمشاركة ليبيا في القمة الاقتصادية المزمع عقدها في 20 من الشهر الجاري.

ووصلت التوتر إلى حد تهديد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للوفد الليبي الذي دعي للمشاركة في القمة، كما تم إنزال علم ليبيا وإهانته وتغييره بعلم الحركة، الأمر الذي قوبل باعتداء مواطنين في طرابلس على مقر السفارة اللبنانية وتمت إزالة اللوحة الرسمية التابعة للسفارة وربط بوابتها بالعلم الليبي.

وتزامنت التظاهرات مع اعتراض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على المشاركة الليبية بحجة عدم تعاون ليبيا بقضية مؤسس حركة أمل موسى الصدر الذي اختفى في ظروف غامضة في ليبيا أثناء حكم القذافي.

وجاء الرد من الجانب الليبي عبر مجلس النواب الذي أبدى أسفه عما يحدث معلنا أن الحكومة اللبنانية لم تتواصل مع ليبيا بشأن ما جرى، مطالبا إياها بإدانة الحادثة، أما حكومة الوفاق فقد طالبت بتوضيح عاجل لموقف الحكومة اللبنانية بشأن حادثة تمزيق العلم الليبي، داعية الأمين العام لجامعة الدول العربية بتوضيح موقفها أيضا من تصرفات الجمهورية اللبنانية كدولة مستضيفة للقمة تجاه دولة عضو في الجامعة، أما مجلس الدولة فقد استنكر إهانة حركة أمل اللبنانية لعلم ليبيا بمقر القمة العربية الاقتصادية، مطالبا وزارة الخارجية بتجميد العلاقات الدبلوماسية.

وأعلنت ليبيا بعد أيام من التصعيد اللبناني المفاجئ، تعليق مشاركتها في القمة الاقتصادية، مؤكدة أن مقعدها سيظل شاغرا في القمة، وسط انتقادات لما آلت إليه الأمور بين الدولتين، إضافة لإصرار حكومة الوفاق للمشاركة في القمة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اعتقد ان لبنان دولة مقسمة وتعتبر دولة حزبية وتضم العديد من المذاهب الجهادية المشبوهة والشيعية والملل والأديان الاخرى واليهود العرب ، وغيرهم ، وليس من المبدأ الدوبلوماسي للتعامل مع الدول العربية ان تصل لحرق علم دولة عربية اخرى وهذا يعتبر اعتداء وإهانة واظهار الكره الشديد لليبيا ، ومن العيب وتوافه الأمور ان يتحججوا باختفاء أمامهم الصدر الذي يضن نفسه النبىء موسى عليه السلام الذي بعش الله لفرعون مصر والذي الذي شق البحر بعصاه بأمر من الله عز وجل ، باختصار ….
    ليبيا دولة إسلامية ومذهبها هو سنة النبىء محمد عليه الصلاة والسلام ودولة مدنية ولا توجد بها احزاب مسلحة وقيادات عسكرية حزبية مثل حزب الله او غيره ،،،
    ليبيا مرت بازمة خرب وقصف من ٤٥ دولة اجنبية ولا تزال تقف بصمود وثبات حتى ولو كان هناك بعض التغييرات على الصعيد الوطني
    ليبيا تستطيع رفع اقتصادها دون مساعدة لبنان او اي دولة معادية وتحمل كل هذا الكره والحقد لدولة عربية اخرى مسلمة .
    ليبيا دولة متعلمة ولم ترد على البنانيين بالمثل لان كل دولة تعبر عن ثقافتها ومركزها الاجتماعي وطريقة تعاملها مع الاخريين على الصعيد الدوبلوماسي والتاريخي .
    ليبيا دولة مجاهدة قبل اندلاع هذه الثورة ولها تاريخ مجيد يسطره التاريخ والمستقبل في جهادهم مع شيخ المجاهدين عمر المختار ويظهر ذلك في اروع عمل تاريخي في فيلم يشهده الجيل الحالي والماضي والمستقبلي .
    ليبيا لا تدعم التطرّف والعنصرية في الدين الاسلامي فالاسلام جاء به رسولنا لمحو الجهل ونبذ التخلف والتقسيم ، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكل يعمل على شاكلته . ……………….. >>>>> تابع الرابط .youtube.com/watch?v=i03pukD8_bw&t=233s

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