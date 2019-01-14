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الجامعة العربية منزعجة من حرق علم ليبيا في بيروت

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

14 يناير,2019

14 يناير,2019

14 يناير,2019

وأهاب الأمين العام في هذا الإطار بسلطات الدولة اللبنانية، في ضوء تعهداتها والتزاماتها باعتبارها الدولة المضيفة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بالعمل على “ضمان توافر الاحترام الكامل لوفود الدول الأعضاء في الجامعة العربية المقرر أن تشارك في اجتماعات القمة”.

وذكر في بيان، أنه “كان هناك ترحيب من مختلف الدول الأعضاء بالجامعة بالطلب اللبناني باستضافة هذه القمة، وأن هناك في الوقت ذاته رغبة كبيرة في إنجاح القمة بالنظر إلى أهمية الموضوعات التي تناقشها، والتطلع إلى أن تخرج عنها نتائج ملموسة تعطي دفعة قوية للعمل العربي المشترك في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية”.

ازالة علم ليبيا في لبنان

عناصر من حركة أمل الشيعية اللبنانية، تقوم بإنزال علم ليبيا من محيط إنعقاد القمة الإقتصادية العربية في بيروت، لبنان. ويقولون هذا علم الخنازير ،..

Posted by ‎الأصداء الليبية‎ on Sunday, January 13, 2019

عناصر من حركة أمل الشيعية اللبنانية، تقوم بإنزال علم ليبيا من محيط إنعقاد القمة الإقتصادية العربية في بيروت، لبنان. ويقولون هذا علم الخنازير ،..

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ليبيا الخبر

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  • اعتقد ان لبنان دولة مقسمة وتعتبر دولة حزبية وتصم العديد من المذاهب الجهادية المشبوهة والشيعية والملل والأديان الاخرى واليهود العرب ، وغيرهم ، وليس من المبدأ الدوبلوماسي للتعامل مع الدول العربية ان تصل لحرق علم دولة عربية اخرى وهذا يعتبر اعتداء وإهانة واظهار الكره الشديد لليبيا ، ومن العيب وتوافه الأمور ان يتحججوا باختفاء أمامهم الصدر الذي يضن نفسه النبىء موسى عليه السلام الذي بعش الله لفرعون مصر والذي الذي شق البحر بعصاه بأمر من الله عز وجل ، باختصار ….
    ليبيا دولة إسلامية ومذهبها هو سنة النبىء محمد عليه الصلاة والسلام ودولة مدنية ولا توجد بها احزاب مسلحة وقيادات عسكرية حزبية مثل حزب الله او غيره ،،،
    ليبيا مرت بازمة خرب وقصف من ٤٥ دولة اجنبية ولا تزال تقف بصمود وثبات حتى ولو كان هناك بعض التغييرات على الصعيد الوطني
    ليبيا تستطيع رفع اقتصادها دون مساعدة لبنان او اي دولة معادية وتحمل كل هذا الكره والحقد لدولة عربية اخرى مسلمة .
    ليبيا دولة متعلمة ولم ترد على البنانيين بالمثل لان كل دولة تعبر عن ثقافتها ومركزها الاجتماعي وطريقة تعاملها مع الاخريين على الصعيد الدوبلوماسي والتاريخي .
    ليبيا دولة مجاهدة قبل اندلاع هذه الثورة ولها تاريخ مجيد يسطره التاريخ والمستقبل في جهادهم مع شيخ المجاهدين عمر المختار ويظهر ذلك في اروع عمل تاريخي في فيلم يشهده الجيل الاحلي والماضي والمستقبلي .
    ليبيا لا تدعم التطرّف والعنصرية في الدين الاسلامي فالاسلام جاء به رسولنا لمحو الجهل ونبذ التخلف والتقسيم ، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكل يعمل على شاكلته . ……………….. >>>>> تابع الرابط .youtube.com/watch?v=i03pukD8_bw

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