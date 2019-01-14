الجامعة العربية منزعجة من حرق علم ليبيا في بيروت

وأهاب الأمين العام في هذا الإطار بسلطات الدولة اللبنانية، في ضوء تعهداتها والتزاماتها باعتبارها الدولة المضيفة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بالعمل على “ضمان توافر الاحترام الكامل لوفود الدول الأعضاء في الجامعة العربية المقرر أن تشارك في اجتماعات القمة”.

وذكر في بيان، أنه “كان هناك ترحيب من مختلف الدول الأعضاء بالجامعة بالطلب اللبناني باستضافة هذه القمة، وأن هناك في الوقت ذاته رغبة كبيرة في إنجاح القمة بالنظر إلى أهمية الموضوعات التي تناقشها، والتطلع إلى أن تخرج عنها نتائج ملموسة تعطي دفعة قوية للعمل العربي المشترك في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية”.

ازالة علم ليبيا في لبنان عناصر من حركة أمل الشيعية اللبنانية، تقوم بإنزال علم ليبيا من محيط إنعقاد القمة الإقتصادية العربية في بيروت، لبنان. ويقولون هذا علم الخنازير ،.. Posted by ‎الأصداء الليبية‎ on Sunday, January 13, 2019

عناصر من حركة أمل الشيعية اللبنانية، تقوم بإنزال علم ليبيا من محيط إنعقاد القمة الإقتصادية العربية في بيروت، لبنان. ويقولون هذا علم الخنازير ،..

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