رأس لانوف نموذجا في جودة البنية التحتية

بدا الشتاء في رأس لانوف مختلفا تماما عن غيره بالمدن الأخرى، فأجواء هطول الأمطار أعطت وجها لافتا للمدينة التي لم تتأثر من انهيار البنية التحتية .

وتعد راس لا نوف نموذجا في الخدمات التي أظهرت مدى قدرتها على الوقوف في وجه العوامل الطبيعية المتقلبة، حيث زيّن الشتاء شوارعها وأعطاها حلة بهية لم تحظ بها عدد من المدن والمناطق الأخرى.

في الجانب الآخر، شلّت الأمطار الغزيرة وما صاحبها من ثلوج، الحركة في عدة مدن تأثرت خلال الأيام الماضية بمنخفض جوي صاحبه تدنٍ في درجات الحرارة.

وعكس إغلاق الشوارع وغرق بعضها غياب البنية التحتية المتكاملة وعدم استعداد السلطات في البلاد لمثل هذه الحالات الجوية.

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