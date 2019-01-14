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رأس لانوف نموذجا في جودة البنية التحتية

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدا الشتاء في رأس لانوف مختلفا تماما عن غيره بالمدن الأخرى، فأجواء هطول الأمطار أعطت وجها لافتا للمدينة التي لم تتأثر من انهيار البنية التحتية .

وتعد راس لا نوف نموذجا في الخدمات التي أظهرت مدى قدرتها على الوقوف في وجه العوامل الطبيعية المتقلبة، حيث زيّن الشتاء شوارعها وأعطاها حلة بهية لم تحظ بها عدد من المدن والمناطق الأخرى.

في الجانب الآخر، شلّت الأمطار الغزيرة وما صاحبها من ثلوج، الحركة في عدة مدن تأثرت خلال الأيام الماضية بمنخفض جوي صاحبه تدنٍ في درجات الحرارة.

وعكس إغلاق الشوارع وغرق بعضها غياب البنية التحتية المتكاملة وعدم استعداد السلطات في البلاد لمثل هذه الحالات الجوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يا ريت والله نشوفوا الجودة والإتقان في كل المنتجات الليبية سواء أغذية او صناعات او منتجات -ولازم أديروا شعار واحد قوي ومعروف يثبث الجودة الليبية -شعار تنحتوه نحت عالمعادن والنحاس والذهب والأغذية والحديد والملابس والماكينات ومواد البناء وكل ما هو منتج بجودة عالية حتى يصبح للجودة الليبية مكانة عالمية على مر السنين .

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  • شعار الجودة الليبية محفور عاى مل منتج ليبي

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