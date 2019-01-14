السراج والمشري يبحثان قضية “اهانة العلم في لبنان”

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الاثنين. وبين المكتب الاعلامي لمجلس الدولة ان اللقاء الذي جرى في العاصمة طرابلس بحث الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات الأمنية وسبل تفعيلها، كما تطرق إلى حادثة إهانة العلم الليبي في العاصمة اللبنانية بيروت، وضرورة اتخاذ موقف قوي وواضح منها. وكانت عناصر من حركة امل قامتبنزع علم ليبيامن موقع انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية في بيروت ووضع علمهم مكانه.

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