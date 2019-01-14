السراج والمشري يبحثان قضية “اهانة العلم في لبنان”

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الاثنين. وبين المكتب الاعلامي لمجلس الدولة ان اللقاء الذي جرى في العاصمة طرابلس بحث الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات الأمنية وسبل تفعيلها، كما تطرق إلى حادثة إهانة العلم الليبي في العاصمة اللبنانية بيروت، وضرورة اتخاذ موقف قوي وواضح منها. وكانت عناصر من حركة امل قامتبنزع علم ليبيامن موقع انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية في بيروت ووضع علمهم مكانه.
تعليق
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وماذا عن اهانة من يقبعون تحت هذا العلم والذين تمت اهانتهم 8 سنوات لماذا لم يجتمع المشري والسراج لمناقشة اوضاعهم الأجدر بالالتفات للناس ولشعب هذا البلد لو كانت الدول تبالي بأهانة العلم لأتخذت امريكا اجراءات صارمة ضد من يحرقون علمها كل يوم ويدوسونه بالأرجل ونحمد الله ان العرب لايمتلكون سلاح نووي كفاكم هراء والتفتوا لأصلاح الخراب الذي طال البلد والمواطن فهو اولوية قصوي اما الاعلام فهي رمز ما ان ينشب خلاف بين دولتين فالعلم هو الضحية وسرعان ما ينتهي الموقف وتعود المياه لمجاريها ….ومن يهن يسهل الهوان عليه وليس لجرح بميت ايلام
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