العامة للكهرباء تنفي تصدير الطاقة الكهربائية إلى تونس‎

أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين أن ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة ( حول تصدير الطاقة الكهربائية إلى الشبكة التونسية من إنتاج محطة الرويس أو الشبكة الليبية من 160 إلى 300 ميغاوات ) .

وأوضحت الشركة في بيان عبر موقعها الرسمي انه لا يوجد ربط تزامني مع الشبكة التونسية، وان السعة المسموح بها من الجانب التونسي التي تمر عبر خطوط نقل الطاقة بين الشبكتين فقط لا تتعدى 150 ميغاوات .

وبينت الشركة انه يتم في الفترة الحالية مع وجود عجز في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية في الشبكة الليبية ، تغذية جزء من أحمال المنطقة الغربية على الشبكة التونسية بقيمة 100 ميغاوات حسب إمكانية الجانب التونسي .



وأهابت الشركة العامة للكهرباء بالجميع عدم تداول الأخبار التي لا صحة لها وتسبب في تأجيج الرأي العام ، حيث يمكن الاطلاع على التقارير الفنية للشبكة التونسية التي تبين عدم وجود عجز في الشبكة التونسية أصلاً مع توفر فائض في بعض الأحيان يتم تصديره للشبكة الليبية والتي تتحمل المصاريف الباهظة لتخفيف العبء على المستهلك قدر الإمكان نتيجة العجز الذي تعانيه الشبكة الليبية في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية جراء الاستهلاك المفرط في فصل الشتاء ، وعزوف الشركات الأجنبية عن استكمال مشاريع محطات التوليد المتوقفة ، إلى جانب عدم وجود مشاريع جديدة لدعم الشبكة الكهربائية . وأكدت الشركة عزمها على الخروج من هذه الأزمة في القريب العاجل حسب توفر الإمكانيات والظروف المتاحة لذلك.

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