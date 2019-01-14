قزيط: بحثنا الوضع الليبي مع سفيري هولندا والاتحاد الأوروبي

التقى عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط، اليوم الإثنين في طرابلس، سفير المملكة الهولندية السفير لدى ليبيا لارس تومرس، وسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلان بوغيا، وذلك في حضور عضوي المجلس عبدالله جوان وسعد بن شرادة.

وأوضح قزيط أن لقاءهم السفير هولندي تناول تقييم الأزمة الليبية في الوقت الراهن، وتقييم الإصلاح الاقتصادي والترتيبات الأمنية، فضلاً عن المؤتمر الجامع.

وصرح السفير الهولندي بأن المؤتمر الجامع لا يزال غامضًا تمامًا بالنسبة لبلده، وأنه لا يعرف بالضبط طبيعة الانتظارات التي تعيق انعقاده.

كما عبر السفير الهولندي عن استعداد بلاده لدعم ورعاية أي جهد يقرب بين أطراف النزاع الليبي، وتعهد بأن تساهم هولندا في حث الدول الأخرى على ترك الليبين يقررون المستقبل الذي يرغبون.

وأضاف قزيط أن السفير الهولندي أفاد بأن هناك اجتماعًا وشيكًا بين الاتحاد الأوربي والجامعة العربية، يمكن أن يساهم في دفع الدول العربية للعب دور في لبيبا، يكون أكثر حيادية وأكثر إيجابية.

وأوضح قزيط أيضًا أن لقاءهم سفير الاتحاد الأوروبي تناول كذلك موقف دول الاتحاد المتقارب بشأن ليبيا.

وقال قزيط: «حذرنا من المبالغة في سقف التوقعات من المؤتمر الجامع، لأنه رغم وجود حلول لكل القضايا في الاتفاق السياسي، إلا أن غياب الدعم الدولي الحقيقي أجهض هذا الاتفاق».

وقد عبر سفير الاتحاد الأوروبي عن إدراك دول الاتحاد الدور السلبي الذي تلعبه بعض الدول في الأزمة الليبية، وأنه لا سبيل إلى الحل دون كبح جماح هذه الدول.

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