الفاخري يتهم الرقابة الإدارية بعرقلة أعمال جمعية الدعوة الإسلامية‎

اتهم رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الاسلامية العالمية صالح سليم الفاخري، هيئة الرقابة الإدارية بعرقلة الأعمال الدعوية والانسانية والثقافية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الفاخري بمقر الجمعية بطرابلس بحضور امحمد شكلاون امين عام جمعية الدعوة الاسلامية العالمية، وابراهيم الربو عضو اللجنة التسيرية، وعميد كلية الدعوة الاسلامية الدكتور عبدالحميد الهرامة.

وقال الفاخري إن الرقابة الادارية قامت بإيقافه مرتين لمدة ثلاثة اشهر ما تسبب في ايقاف مرتبات الموظفين بالداخل والخارج واغلاق مكاتب الجمعية في 30 دولة وايقاف مرتبات دعاتها البالغ عددهم 3000 داعية.

وأضاف أن جمعية الدعوة الإسلامية تواصلت مع مجلس النواب – الذي كان قد اصدار قرار بتشكيل اللجنة التسسرية للجمعية في العام 2018 – بخصوص ما تقوم به هيئة الرقابة الادارية بطرابلس، وابلغهم ان رئيس جهاز الرقابة حسن المشاي غير شرعي وتم رفع قضية عليه لانتحالة الصفة.

وأكد رئيس اللجنة التسييرية أن الجمعية رفعت قضية على رئيس الرقابة الادارية، لتسببه بمشاكل للجمعية اثرث على صورتها وتسببت في ايقاف عدد من عضوياتها في منظمات دولية ورفع قضايا عليها في الدول التي تتواجد فيها مكاتبها، حسب تعبيره.