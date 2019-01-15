سلامة : مركز شرطة حي الأندلس سيكون مصدر إلهام

ليبيا – أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة أمس الإثنين على أن تدشين أول مركز شرطة في ليبيا بمنطقة حي الأندلس هو مشروع نموذجي لأن الوقت حان لطي صفحة الخلافات ، وذلك على حد قوله.

سلامة قال خلال كلمته التي ألقاها أثناء حفل التدشين بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية :” إن الدولة الواحدة الراشدة والعادلة والقادرة والفاعلة هي فقط من يجب أن تحمل البندقية وتدافع عن حقوق الإنسان وأمن المواطن لقد آن الأوان لذلك التاريخ.”

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن تدشين مركز الشرطة النموذجي يهدف إلى العمل على تعزيز ثقة المجتمع المحلي في الشرطة،مبيناً بأنه سوف يكون مركز شرطة حي الأندلس في طرابلس بعد اكتماله مصدر إلهام لإنشاء مراكز شرطة مماثلة في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت البعثة الأممية أن وضع حجر الأساس لأول مركز شرطة نموذجي في ليبيا إشارة إلى عودة سلطة الدولة في طرابلس وقواتها الأمنية لمكافحة الجريمة والفوضى بالشراكة مع المجتمعات المحلية.

هذا وحضر حفل التدشين كل من وكيل وزارة الداخلية والمشرف عام البرنامج العميد خالد مازن ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ورئيس البعثة المساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود ” اليوبام ” إلى جانب سفراء دول إيطاليا وهولندا وفرنسا وبريطانيا والمجر ورؤساء الأجهزة والمصالح بالإضافة إلى مدراء الإدارات العامة ومدراء الأمن بالمديريات وعدد من ضباط وضباط صف وزارة الداخلية.

وبدوره،أوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بوجيا أن قوة الشرطة الفعالة لا تحتاج فقط إلى المرافق والمعدات الحديثة حيث أن ضباط الشرطة المدربين تدريبا جيدا يمكنهم الاضطلاع بمهامهم بفعالية.

ومن جهته،قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة محمد صالح:”يعتبر هذا مشروع بناء مركز الشرطة النموذجي جزء من عملية التطوير الشامل لمؤسسات سيادة القانون والامن في ليبيا وذلك من خلال برامج تعزيز قدرات الشرطة في كافة المجالات وتطوير أليات تقديم الخدمات للمواطنين.”

البعثة الأممية أشارت إلى أن تصميم مشروع مركز الشرطة النموذجي والذي يعد جزءً من مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي الممول من الاتحاد الأوروبي تم اعداده بعد سلسلة من النقاشات وورشات العمل ضمت وزارة الداخلية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM) وخلية الاتحاد الأوروبي للتواصل والتخطيط (EULPC).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية