الخيالي: الوقود وصل سبها والقوات التي أمنت المدينة أثناء زيارة سلامة اختفت

أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي الثلاثاء، وصول قافلة الوقود الثالثة لمستودع سبها النفطي والمباشرة في توزيعها على المحطات والبلديات المجاورة لسبها.

وشدد الخيالي، في تصريح للرائد، على ضرورة متابعة عمليات التوزيع، وتشكيل لجان خاصة بذلك، مضيفا أن المتورطين في عمليات تهريب الوقود سيحالون للنيابة العامة.

وفي سياق متصل، قال الخيالي، إن المدينة تشهد حالة أمنية مستقرة، نافيا وصول قوات من الشرق “حتى الآن ” مشيرا إلى أن قوات عسكرية وصلت منطقة “تمنهنت” 30 كيلو عن سبها.

وأشار الخيالي، إلى أن قوات أمنية كبيرة وزعت في شوارع سبها أثناء زيارة المبعوث الأممي غير أنها سرعان ما اختفت بمغادرة المبعوث، متسائلا عن الأسباب التي تمنع هذه القوات من ممارسة عملها بشكل طبيعي في سبها وما جاورها، خصوصا وأنها موجودة في المدينة أصلا، ولم تصل بوصول سلامة، حسب تعبيره.

وكانت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز قد أرسلت الأسبوع الماضي قافلة من 150 شاحنة وقود، وهي القافلة الثالثة التي تصل للجنوب منذ شهرين.

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