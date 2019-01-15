سبها: قوات الكرامة تعلن إطلاق عملية لتطهير بعض الأحياء

قالت كتيبة طارق بن زياد التابعة لعملية الكرامة إن مدينة سبها ستشهد خلال الساعات القادمة ما سمتها عمليات تطهير لبعض أحيائها مما وصفتها بالعصابات الإجرامية والمليشيات المؤدلجة.

وطالبت الكتيبة عبر صفحتها بفيسبوك أهالي المدينة؛ بالبقاء في المنازل وإغلاق النوافذ والابتعاد عن مواقع وتمركزات من وصفتهم بالعصابات الإجرامية فور وقوع أي اشتباكات، وفق قولها.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة التابعة لعملية الكرامة ميلود الزوي قد أكد وصول قوة التمركزات والبوابات الأمنية إلى مدينة سبها، بهدف حفظ الأمن بالمدينة.

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