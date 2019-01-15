السراج يبحث مع أعضاء بمجلس النواب برنامج الإصلاح الاقتصادي

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الثلاثاء، مع وفد من كتلة المسار بمجلس النواب، برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمستجدات السياسية في البلاد.

وجدد السراج تأكيده علي أهمية تحقيق المصالحة الوطنية في هذه المرحلة التي وصفها بـ “الحساسة”، بعيدا عن المصالح الضيقة. وفق الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق.

كما عبر وفد مجلس النواب عن تمسكهم بالتوافق سبيلا وحيدا؛ لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

يذكر أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية اتفق على تنفيده في الـ22 من سبتمبر المنصرم بحضور رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

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