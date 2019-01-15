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من داخل سجون حفتر.. روايات مفزعة لمعتقلات ليبيات

15 يناير، 2019
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مصدر الخبر / مرصد ليبيا
مرصد ليبيا
مصدر الخبر / مرصد ليبيا

أسماء وصالحة وليلى، سجينات سياسيات ليبيات اعتقلن في سجون اللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي دون تهمة أو سند قانوني، وعشن تجربة مريرة في “الكويفية” و”بودزيرة” ومراكز اعتقال أخرى؛ يروين شهاداتهن المفزعة عن تلك الفترة.

في التحقيق -الذي سينشر قريبا- شهادات حية من داخل تلك المعتقلات، حين كانت قوات حفتر تشنّ عمليتها العسكرية التي عرفت بـ”عملية الكرامة” في الفترة ما بين مايو/أيار 2014 ويوليو/تموز 2017، عندما سيطرت نهائيا على آخر الأحياء التي كانت خاضعة لمقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي شرقي المدينة.

تروي الشهادات الصوتية كيف تتم عمليات الاعتقال التعسفية للنساء بسبب انتماءات عائلية أو سياسية مفترضة في سجون معلنة أو مراكز إيقاف أو معتقلات سرية، وكيف تتولى مليشيات منفلتة تنضوي تحت “عملية الكرامة” أو تعمل بغطاء منها، عمليات الاعتقال والتعذيب والإشراف على المعتقلات.

تحكي السجينات عن الانتهاكات النفسية والجسدية والتجاوزات الممنهجة والظروف غير الإنسانية والحاطة بالكرامة في السجون، حيث تتكدس أحيانا أمهات مع أطفال من أعمار مختلفة في ظروف قاسية مهينة.

وتتعرض روايات المعتقلات إلى الآثار النفسية الخطيرة الناجمة عن تجربة السجن، وكيف تصبح وقائعه كابوسا دائما، ويصبح الخوف من تكرار الاعتقال هاجسا يوميا، فيما تكون نظرة المجتمع -التي تساوي بين المرأة الضحية وجلادها- سجنا آخر.

احتجازحقوق الإنسانقوات الأمن
الجيشالسلطات التنفيذيةمرافق الاحتجاز
بنغازي

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مرصد ليبيا

مرصد ليبيا

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تعليق

  • غعف
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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