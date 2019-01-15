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بلدية بنغازي تناقش خطة الإستجابة الإنسانية للبعثة الأممية لعام 2019

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري أمس الإثنين مع وفد من البعثة الدولية للدعم في ليبيا والمنظمات التابعة للأمم المتحدة خطة الاستجابة الإنسانية للبعثة الأممية لعام 2019.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي برامج تمكين المرأة في المجتمع والمساعدات الإنسانية ودعم برنامج اكتساب المهارات للشباب في عدد من النشاطات.

وتطرق المجتمعون إلى دعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي تم البدء في الفترة السابقة الذي يضم دراسة لاحتياجات القطاعات العامة في المدينة والأنشطة المطلوبة لإعادة الاستقرار لعدد ستة بلديات من بينها بلدية بنغازي.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • بالله .. إلى اليوم وصلت رسائل إستغاثة من الطلبة الليبيين المهاجرين للخارج , وعدم وجود طيران لليبيا ,, وتعقيد اجراأت العودة وغلاء سعر التذاكر ,, وللعلم يوجد منهم بنات ونساء , ومعظم الطلبة لم يجدوا قوت يومهم أو سكن يأويهم , ومنهم من يعمل في مطابخ المطاعم لتوفير مصروف الغذاء والسكن للطالبات ,, وليبيا تصرف المليارات من عائدات النفط التي لم يستفد منها الليبيين أنفسهم .. يجب وضع حل دون تجاهل هذا الموضوع حتى لايضيع جهد هؤلاء أو تتخطفهم ايدي الشر .. حفاظا على الشرف الوطني وضمان رجوعهم لليبيا ولأهاليهم سالمين… اللهم إني بلّغت فاشهد..اللهم إني بلّغت فاشهد..اللهم إني بلّغت فاشهد..

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