دغيم يعلن تأييده لخطة سلامة بشأن تأجيل الإنتخابات الرئاسية

ليبيا – رحب عضو مجلس النواب زياد دغيم بـ ” التقارب في وجهات نظر الأطراف السياسية ” وبما إعتبره ” واقعية من المبعوث غسان سلامة وإن تأخرت ” فى إشارة منه لحديث الأخير مؤخراً عن تأجيل الإنتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية .

وقال دغيم مساء الثلاثاء فى حديث المرصد : ” لقد بدأت الخيارات تتقلص والرؤية المشتركة تتكون وهي الذهاب لمرحلة إنتقالية رابعة وإنتخابات برلمانية فقط نهاية السنة تُنهي كافة الأجسام الحالية من برلمان ومجلسي دولة ورئاسي وهيئة دستور ووليدها الميت ” .

وأضاف دغيم بأن الوصول لهذا الطرح يمر عبر ” إستحقاقات ” واضحة وضرورية أولها تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة يشترك فيها مجلس الدولة والأحزاب والقوي السياسية يقدمها المجلس الرئاسي لمجلس النواب لنيل الثقة .

أما الثانية فهي عودة مجلس النواب لمقره الدستوري بمدينة بنغازي ووضع حل عاجل لتوحيد المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب الي حين التوافق مع مجلس الدولة.

كما تتطلب هذه الإستحقاقات وفق دغيم ، ضرورة التوافق علي تعديل دستوري يؤسس لإنتخابات برلمان جديد نهاية العام وإعتماد أحد قوانين الإنتخابات السابقة مع إجراء المصالحة الوطنية وجبر الضرر وعودة النازحين المهجرين والعفو العام وإطلاق عمليات إعادة الإعمار ودعم الإستقرار .

ويتطلب أيضاً هذا الطرح وضع إصلاحات إقتصادية عاجلة مكملة وترتيبات أمنية تضمن عدم إستخدام السلاح وتأثيره والحد من المظاهر المسلحة مع ضمان الحريات العامة والسياسية منها والتعبير والتجمع والإعلام ، والكلام أيضاً لدغيم .

وختم دغيم قائلاً بأن كل هذه الاستحقاقات تبدأ من ” تشكيل حكومة موحدة ورؤية مشتركة لضرورة مرحلة إنتقالية رابعة يُكتب فيها الدستور بعيداً عن الانقسام والإنقلاب والإرهاب والتطرف والاحتكام السلاح والحرب والجوع والازمات ” وذلك على حد تعبيره .

المرصد – خاص

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