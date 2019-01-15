المتحدث باسم قوات الكرامة يعلن انطلاق عملية عسكرية لتحرير جنوب غرب ليبيا

أعلن الناطق باسم قوات عملية الكرامة، أحمد المسماري، انطلاق عملية عسكرية لتحرير الجنوب الغربي، ممن وصفها بالجماعات الإرهابية، المنتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة، وغيرها من العصابات التي تمارس أبشع أنواع القتل والجرائم بحد وصفه.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي استثنائي، عقده صباح اليوم الثلاثاء، أن هذه التنظيمات التي أعلنا الحرب عليها ” تعمل مع دول أجنبية، على تغيير ديموغرافي كبير يهدد الهوية الليبية، ومستقبل أبنائنا وبلادنا “.

وقال الناطق الرسمي باسم الكرامة، إن العملية انطلقت تلبية لنداءات أبناء الشعب الليبي، وبالأخص أهالي الجنوب الليبي، الذين يعانون من شر هذه العصابات، إضافة إلى معاناتهم من نقص السلع والمواد الأساسية.

وتهدف العملية، بحسب الناطق باسم الكرامة، إلى المحافظة على وحدة الوطن، وتأمين ثروات ليبيا من النفط والغاز، إضافة إلى تأمين النهر الصناعي، وتسهيل وصول المواد الأساسية للمواطنين، فضلا عن هدفها الأساسي المتمثل في فرض القانون، والقضاء على الجريمة بكافة أشكالها، ومنع الهجرة غير الشرعية.

وتابع المسماري، أن من بين أهداف العملية تأمين الشركات المحلية والأجنبية، سواء العاملة في القطاع النفطي، أو العاملة في المشاريع الزراعية، والبناء العمراني، مؤكدا أن العملية لا تهدف إلى تأمين الجنوب فقط، بل تهدف أيضا إلى تأمين مصالح ومشاريع الدول الأجنبية، في الجنوب الليبي.

وقال المسماري إن هذه العملية تهدف فقط إلى تحرير الجنوب الغربي كمرحلة أولى، بينما تستعد قوات أخرى لتحرير كامل الجنوب الليبي، عبر مراحل أخرى.

وطالب المتحدث باسم قوات الكرامة، أهالي الجنوب بالابتعاد عن تمركزات من وصفهم بالإرهابيين، المُتمركزين داخل مدينة سبها ومحيطها.

ودعا المسماري المواطنين إلى مساندة قواتهم بالإبلاغ عن تحركات المسلحين حول مناطق عملياتها، لتسهل على القوات العسكرية تنفيذ المهمة على الوجه المطلوب دون تعرّض المواطنين للخطر.

وأوضح المتحدث باسم قوات الكرامة، أن قواتهم حريصة على ممتلكات المواطنين، مؤكداً تعاملها بحزم وقوة فيما يخص أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وشدد المسماري على التقيد بعدم نشر المعلومات الخاصة بالعمليات العسكرية في المواقع المستهدفة، ونشر الأخبار في أي من وسائل الإعلام، أو منصات التواصل الاجتماعي، قطعا للطريق على المجموعات المسلحة التي قد تستفيد من هذه المعلومات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر