اخبار ليبيا الان

المتحدث باسم قوات الكرامة يعلن انطلاق عملية عسكرية لتحرير جنوب غرب ليبيا

15 يناير، 2019
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

15 يناير,2019

15 يناير,2019

14 يناير,2019

أعلن الناطق باسم قوات عملية الكرامة، أحمد المسماري، انطلاق عملية عسكرية لتحرير الجنوب الغربي، ممن وصفها بالجماعات الإرهابية، المنتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة، وغيرها من العصابات التي تمارس أبشع أنواع القتل والجرائم بحد وصفه.

 

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي استثنائي، عقده صباح اليوم الثلاثاء، أن هذه التنظيمات التي أعلنا الحرب عليها ” تعمل مع دول أجنبية، على تغيير ديموغرافي كبير يهدد الهوية الليبية، ومستقبل أبنائنا وبلادنا “.

 

وقال الناطق الرسمي باسم الكرامة، إن العملية انطلقت تلبية لنداءات أبناء الشعب الليبي، وبالأخص أهالي الجنوب الليبي، الذين يعانون من شر هذه العصابات، إضافة إلى معاناتهم من نقص السلع والمواد الأساسية.

 

وتهدف العملية، بحسب الناطق باسم الكرامة، إلى المحافظة على وحدة الوطن، وتأمين ثروات ليبيا من النفط والغاز، إضافة إلى تأمين النهر الصناعي، وتسهيل وصول  المواد الأساسية للمواطنين، فضلا عن هدفها الأساسي المتمثل في فرض القانون، والقضاء على الجريمة بكافة أشكالها، ومنع الهجرة غير الشرعية.

 

وتابع المسماري، أن من بين أهداف العملية تأمين الشركات المحلية والأجنبية، سواء العاملة في القطاع النفطي، أو العاملة في المشاريع الزراعية، والبناء العمراني، مؤكدا أن العملية لا تهدف إلى تأمين الجنوب فقط، بل تهدف أيضا إلى تأمين مصالح ومشاريع الدول الأجنبية، في الجنوب الليبي.

 

وقال المسماري إن هذه العملية تهدف فقط إلى تحرير الجنوب الغربي كمرحلة أولى، بينما تستعد قوات أخرى لتحرير كامل الجنوب الليبي، عبر مراحل أخرى.

 

وطالب المتحدث باسم قوات الكرامة، أهالي الجنوب بالابتعاد عن تمركزات من وصفهم بالإرهابيين، المُتمركزين داخل مدينة سبها ومحيطها.

ودعا المسماري المواطنين إلى مساندة قواتهم بالإبلاغ عن تحركات المسلحين حول مناطق عملياتها، لتسهل على القوات العسكرية تنفيذ المهمة على الوجه المطلوب دون تعرّض المواطنين للخطر.

وأوضح المتحدث باسم قوات الكرامة، أن قواتهم حريصة على ممتلكات المواطنين، مؤكداً تعاملها بحزم وقوة فيما يخص أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وشدد المسماري على التقيد بعدم نشر المعلومات الخاصة بالعمليات العسكرية في المواقع المستهدفة، ونشر الأخبار في أي من وسائل الإعلام، أو منصات التواصل الاجتماعي، قطعا للطريق على المجموعات المسلحة التي قد تستفيد من هذه المعلومات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر

عن مصدر الخبر

ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • عملية سلفية
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

    رد