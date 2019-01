المتوسط:

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق عبدالرازق الناظوري، ” إن قوات الجيش لن تدخل طرابلس مقاتلين”.

وأوضح الناظوري،” أن القوات المسلحة تؤكد على مدنية الدولة والحق في الديمقراطية، و إن توحيد المؤسسات الليبية أمر مهم، حتى تعود ليبيا إلى مصاف الدول العربية؛ لا أن تبقى تحت رحمة المليشيات والصراعات”.

وأكمل الناظوري،” إن القوات المسلحة ترحب بالجميع والخلاف فقط مع الإسلام السياسي”.

