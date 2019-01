” الجامعة العربية” : لم يطلب أحد من ” أبو الغيط” الوساطة في الأزمة بين ليبيا ولبنان

المتوسط:

أكد السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أنه لم يطلب من الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط الوساطة بين ليبيا ولبنان، بشأن المشاركة الليبية فى أعمال “القمة العربية التنموية” : الاقتصادية والاجتماعية- المقرر عقدها في لبنان يوم الأحد المقبل.

وأكمل المتحدث باسم الجامعة العربية، خلال تصريحات صحفية له، قبيل الإعلان عن توجه وفد الجامعة العربية غدا الأربعاء، إلى لبنان للمشاركة في أعمال “القمة العربية التنموية ” أن ليبيا أعلنت رسمياً مقاطعتها للقمة الاقتصادية التي ستعقد في (بيروت) على ضوء أقدام “حركة أمل ” اللبنانية بحرق العلم الليبي في (بيروت) واصفاً تلك الواقعة بالمؤسفة”.

وأضاف عفيفي، ” أن الجانب الليبي اعتبرها بمثابة إهانة لرمز الدولة، حيث اتخذ موقفه بالمقاطعة”.

