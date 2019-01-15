الجامعة العربية: لم يطلب منا التوسط بين لبنان وليبيا

وقال محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إنّه “لم يُطلب من الأمين العام الوساطة بين ليبيا ولبنان بشأن المشاركة الليبية في القمة”.

وكان عفيفي يرد على أسئلة الصحافيين حول ما إذا كانت هناك وساطة للجامعة العربية على خلفية إعلان ليبيا مقاطعة القمة.

وأضاف أنّ “ليبيا أعلنت رسمياً مقاطعتها للقمة على ضوء حرق حركة أمل بلبنان للعلم الليبي في بيروت”، واصفاً واقعة حرق العلم بـ”المؤسفة”. وتابع أنّ “الجانب الليبي اعتبرها إهانة لرمز الدولة لهذا اتخذ موقفه بالمقاطعة”.

وأعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، الإثنين، “مقاطعة” القمة الاقتصادية العربية التي يستضيفها لبنان نهاية هذا الأسبوع، مبدية الأسف لـ”أفعال سلبية” بدرت من الدولة المضيفة، ودفعت الحكومة الليبية إلى اتخاذ هذا القرار.

وكانت حركة “أمل” اللبنانية قد دعت إلى عدم استقبال الوفد الليبي للمشاركة في القمة في لبنان، لأنّها تعتبر أنّ المسؤولين في طرابلس لم يقوموا بما هو لازم لكشف تفاصيل اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978 خلال حكم معمر القذافي.

كما قام ناشطون من الحركة نفسها بإنزال علم ليبي كان مرفوعاً في المكان المفترض لعقد القمة واستبدلوه بعلم الحركة.

(فرانس برس)

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