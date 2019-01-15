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الحرب ضدّ داعش في ليبيا… إنّ الآتي أعظم

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24
ليست ليبيا وحدها في مواجهة الإرهاب الداعشيّ الّذي اجتاح أراضيها وفرض نفسه عليها، إذ انضمّت إليها الدّول الغربيّة وقدّمت لها المساعدات المختلفة للتخلّص من الشرّ الداعشيّ الّذي كاد أن يُهلِكَ البلاد ومن فيها.

لقد احتلّت مجموعات داعش الإرهابيّة أراضٍ مختلفة وعديدة فبنت عليها معاقلها ودرّبت فيها عناصرها على القتال لخوض المعارك والحروب وتوسيع نطاق سيطرة التنظيم أكثر فأكثر داخل ليبيا.

وخطّط قادة التنظيم للكثير من العمليّات وحاولوا من خلالها تخويف الناس وإرغامهم على الرّضوخ لهم، ولكن في المقابل تدخّلت القوات الأجنبيّة وقدّمت العون للسلطات اللّيبيّة ونجحت في وضع حدٍّ للانتشار الداعشيّ ولشرّه المزمن الّذي لا يعرف دينًا أو إنسانيّةً.

ففي هذا السّياق، نفذت طائرات بريطانيّة غارات جويّة على معاقل تنظيم داعش في مدينة سرت الليبيّة إبان معارك التحرير، ووسط التدخّل الدّولي ضدّ التنظيم في ليبيا، اختفى عناصر داعش من شوارع المدينة، التي سيطر التنظيم على مفاصلها فترة طويلة.

وخلقت هذه العمليّات الأمنيّة ذعرًا وسط القادة الداعشيين، ما دفعهم إلى الاختفاء من شوارع المدينة، بعد أن كانوا يتجولون وينفذون أحكامهم بكلّ حريّة وسط الأحياء السكنيّة.

بعد هربهم، حاول هؤلاء العناصر الاختباء بعيدًا عن أعين السّلطات لكنّهم فشلوا في ذلك طبعًا، فالدولة الليبيّة وبالتنسيق مع الاستخبارات والقوّات الأمنيّة الغربيّة قامت بنشر طائرات استطلاعيّة وأمّنت دوريّات أمنيّة في مختلف المناطق ساهمت في تحديد مكان العناصر الفارّين وإلقاء القبض عليهم.

ليست هذه العمليّات الأمنيّة والتنسيق اللّيبي- الغربيّ سوى بداية للمعركة ضدّ داعش، فالآتي أعظم والتّنظيم باتت نهايته وشيكة وقريبة، كما أنّه قد يوضعُ حدٌّ في أقرب وقتٍ ممكنٍ للتوسع الداعشيّ في ليبيا.

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  • موضوع داعش هذا موضوع يجب ان يحل وطنيا ، دون تدخلات خارجية ، مَس كان جلستنا مع داعش واعوانه على طاولة وحدة وتفاوضوا معاهم وأعرفوهم شن يبوا بالزبط وشن أهداف تنظيمهم ، خير من التدخلات الخارجية ؟!!!!
    الأجانب من زبيبة يسكروا يراجعوا فيها من السماء لقوها فالوطاء في حربهم عالاسلام ، اهوا هما موتيلكم بارجات وحاملات طائرات وغواصات وطاءرات F17 Mirage وصواريخ سكوت وعبارات القارات وأقمار صناعية ورادارات وطاءرات من غير طيار وجنود مشاء والبحرية ومظليين ، سبحان الله تقول الحرب العالمية الثالثة على دين الاسلام دين الحق دين المسواة دين اليتامى دين الشيوخ دين حماية النساء دين الحشمة دين الأخلاق والعرف الاجتماعي ،، بالله يالي تقرا في الي نكتب فيه بينك وبين نفسك …. مش الاسلام خير حتى الشخص يموت يقابل الله رب العالمين بوجه نظيف ومسلم ومؤمن بالوحدانية لله عز وجل ويلقى المسلمين من حوله والجنة والدنيا خضرة ، خير ما يموت لا قدر الله وهو يحارب في دينه من غير ما يسعر يلقى روحه حطبة من حطب نار جهنم ويلقى الكفار يتعايطوا عرايا تلفح فيهم النار لا يموتون فيها ولا يحيون ،،، غير زيد فمر سواء جندي ليبي او صاحب أسرة او مواطن عادي او متطرف ، الله قال فتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الاثم والعدوان ، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تستوى الظلمات ولا النور . خوذوا موقف ينظر لمستقبل أفضل تحت مظلة الاسلام مظلة اخلاقية اجتماعية ولها قدر كبير من الهيبة والاحترام تفرض نفسها على جميع الناس. فالحمد لله على ما كتبه الله لنا وبعدا لقوم اعزهم الله بالإسلام نعمة ودينا فبدلوا نعمة الله سحتاو كفرا.

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