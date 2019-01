برلماني : هكذا يخدم ” سلامة” مخطط جماعة الإخوان

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني ، ” إن خطة المبعوث الأممي لدى ليبيا “غسان سلامة تخدم جماعة الإخوان ” .

وأضاف الفرجاني، ” الإخوان يسيطرون على المجلس الرئاسي والمصرف المركزي وديوان المحاسبة والكثير من الشركات الاستثمارية والوزارات المهمة كالداخلية والاقتصاد والمالية والوضع المثالي بالنسبة لهم هو بقاء الحال على ما هو عليه من ناحية السلطات التنفيذية ولضمان ذلك يتحتم إزاحة البرلمان من المشهد واستبداله بنواب آخرين موالين لهم”.

وأكمل الفرجاني، ” إن إجراء الانتخابات البرلمانية كخطوة أولى تسبق إجراء الاستفتاء على الدستور ثم انتخابات رئاسية يضع الترتيب الملائم لرغبات الإخوان بالتخلص من مجلس النواب مع ضمان بقائهم في السلطة التنفيذية”.

