اللواء السابع يدعو السراج إلى لجم المليشيات المسلحة وقوة حماية طرابلس تؤكد: “لن نقف مكتوفي الأيدي”

أخبار ليبيا 24 – خاص

يبدو أن الانفلات الأمني الذي تشهده العاصمة طرابلس من جرائم قتل وهجمات إرهابية بين الحين والآخر لم يعد أبرز مشاكلها، بل أصبح سكانها في حالة من الترقب لما قد يؤول إليه الوضع بعد استنفار عدد من المليشيات المسلحة هناك.

حيثُ تواردت أنباء منذ ليلة البارحة حول تحشيد عدة سيارات مسلحة تتبع اللواء السابع مشاة وقوة حماية طرابلس بمنطقة بن غشير، التي يخشى سكانها من تجدد الاشتباكات المسلحة داخلها.

إلا أن اللواء السابع مشاة، أكد استمراره في الالتزام بالتهدئة كما التزم بها طيلة الأشهر السابقة، بحسب تعبيره، والعمل وفق ما جاء في الترتيبات الأمنية التي صادق عليها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

ودعا اللواء في بيان له – رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ، إلى لجم المليشيات المسلحة وإلزامها بتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها، محمله مسؤولية أي تصعيد.

وأشار البيان إلى التحشيدات العسكرية والتوتر الأمني في جنوب العاصمة طرابلس والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وجر المنطقة إلى حرب جديدة.

وردت قوة حماية طرابلس ببيان آخر، قالت خلاله – “لن نقف مكتوفي الأيدي حيال ما يحاك في الظلام من ما أسمتهم بـ”الخوارج، وسنقف واضعين أنفسنا وأرواحنا حائط سدٍ منيعٍ أمام كل من تسّول له نفسه العبث باستقرار العاصمة، وسنطاردهم حتى نصل ديارهم فلا دواء لهم إلا القتل”.

وأكدت القوة، أنها كانت طيلة الفترات الماضية تعمل على تغليب مصلحة الوطن والمواطن، وقوفاً عند مطلب الشعب الليبي بالعيش الكريم في دولة مستقرة تحت حكم واحد في ظل سيادة القانون، ولكن أبت بعض الفئات من الخوارج والمندسين الذين فضّوا يد الطاعة عن ولي الأمر إلا أن يشعلوا فتيل الحرب بفتنتهم التي يستمدون وقودها من مموّلي وتجار حرب فجر ليبيا في السابق، بحسب البيان.

الجدير بالذكر أن العاصمة طرابلس تعيش على وقع سيطرة مليشيات متعددة الانتماء والأيديولوجيات، رغم إعلان تبعيتها للحكومة، إلا أنها شاركت في حرب ضروس طيلة شهر سبتمبر الماضي، انتهت بتوقيع اتفاق بينها برعاية أممية، قبل أن تبدأ الأخيرة في حث الحكومة على فرض برنامج ترتيبات أمنية ينتهي بإنهاء سيطرة المليشيات.

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