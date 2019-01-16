إدارة قناة “النبأ” تعلن رسمياً إيقاف بثها .. واستقالة أبرز مذيعيها والسبب الإرهابي “بلحاج”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفادت تقارير بأن هناك أزمة مالية تهدد استمرار قناة النبأ الليبية التابعة للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة والتي يسيطر عليها الإرهابي المدعو “عبد الحكيم بلحاج” والداعمة للإرهاب في البلاد، والممولة من دولة قطر، والمدرجة ضمن قوائم الإرهاب .

وأكدت مصادر مقربة من “عبدالحكيم بلحاج” رئيس حزب الوطن الإخواني ومالك قناة النبأ، أنه سيتم إغلاق القناة بسبب تصاعد الخلاف بينه وبين مدير القناة “وليد اللافي” حول خط القناة التحريري، إضافة إلى وجود أزمة مالية.

وكانت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قد أعلنتها إدراج القناة على لائحة الإرهاب الصادرة من قبل الرباعي العربي (السعودية والإمارات ومصر والبحرين).

وفي ذات الشأن، أعلن أبرز مذيعين في القناة “صفوان أبوسهمين وميس الريم القطراني” ، اليوم الثلاثاء، استقالتهما من القناة.

وقال أبوسهمين في تدوينة له على فيسبوك ، تنتهي اليوم تجربتي في قناة النبأ في عامها السادس، معرباً عن فخره بالعمل ضمن فريقها المؤسس وإداراتها ، الذي قال إنه واجه المحن والمخاطر بكل قوة.

بينما قالت القطراني في تدوينة لها “اليوم أعلن عن استقالتي من قناة النبأ الفضائية وهي التجربة الفريدة التي لطالما شعرت بها أنني أدافع عن قضية عادلة، ومثلت فيها صوت المظلومين والمدافعين عن مبادئ فبراير دون ضغوط أو تسييس أو تلميع لأي شخصية أو حزب”.

وأشارت القطراني إلى وجود بعض الاشكاليات والانقسامات الداخلية مؤخرًا بالقناة.

وتأتي هذه الاستقالات مع توارد أخبار عن قرب توقف خدمات البث الفضائي لقناة النبأ، وإعلام الموظفين بإنهاء خدماتهم اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، نتيجة لمرورها بأزمة مالية.

وقال أحد موظفي القناة في طرابلس: إن الخلاف ليس وليد اللحظة بل بدأ منذ العام 2017 عندما رفض اللافي توظيف شقيق بلحاج الصادق بعد ضغوطات كبيرة من عبدالحكيم .

بحسب الموظف فإن اللافي يسعى إلى تغيير المذيعين والمراسلين الحاليين وعدد من كادر القناة وتغيير الخط التحريري للقناة وإبراز وجوه جديدة، فيما يرفض بلحاج ذلك ويتهمه بسوء الإدارة والدكتاتورية في القرار، واتخاذ إجراءات تعسفية ضد الموظفين بحسب المصدر، خاصة بعد تقليص كادر القناة الشهر الماضي وإنهاء خدمات عدد من الموظفين.

نتيجة هذه الخلافات المتصاعدة منذ قرابة الشهر تشهد كواليس القناة إيقافاً لبعض البرامج وما وصفه الموظفون “رعباً وذعراً” نتيجة الغموض الذي يكتنف مصيرهم دعت بعضهم إلى التقديم على وظائف في قنوات أخرى، بسبب ما يتردد في داخلها عن إغلاقها شهر فبراير المقبل، في حال عدم الوصول إلى حل بين الطرفين بسبب توقف التمويل المالي اللازم لاستمرارها.

يشار إلى أن ملكية القناة تعود لعبدالحكيم بلحاج القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة وعدد من رجال الأعمال من مصراتة على رأسهم “عبدالحميد الدبيبة ومحمد عيسى” ، وانتقلت إلى إسطنبول بعد حرق مقرها في العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر مطلعة أن قناة الجزيرة وبأوامر من نظام تميم بن حمد – عند الهجوم على مقر القناة في طرابلس وإغلاقه – قامت بالإشراف على تطوير “النبأ” التى تتخذ من طرابلس مقرا لها، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ترميم مبنى القناة بالكامل وتطوير الاستوديوهات، فضلاً عن تزويدها بأفضل الأجهزة الفنية.

وأضافت المصادر أن الصحفيين والمذيعين العاملين في ” النبأ” سافروا إلى قطر بعدها وتدربوا على استخدام هذه الأجهزة للتعامل معها، ووفق المصادر نفسها، فإن تطوير القناة الهدف منه هو استخدام كل إمكانياتها في دعم تنظيم الإخوان الإرهابي ومهاجمة قادة الجيش الليبي إعلامياً.

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