” البعثة الأممية” عن اشتباكات جنوب طرابلس: لن نقف مكتوفي الأيدي

المتوسط :

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة وتراقب عن كثب التحركات العسكرية الأخيرة في جنوب طرابلس.

وحذرت البعثة من مغبة خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 04 و09 سبتمبر 2018 ، و الإخلال بأمن العاصمة والأهم، تعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.

وحملت بعثة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لكل من يفتح النار مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستقوم باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المتاحة اللازمة بناءً على تطور الأحداث على الأرض من أجل ردع هذه المحاولات المدانة والمرفوضة.

وأوضحت البعثة، ” أنها تذكر كافة الأطراف في ليبيا بأن أي اعتداء مباشر أو غير مباشر على المدنيين وممتلكاتهم والمرافق العامة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي”.

