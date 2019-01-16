باشاآغا يتهم مليشيات غير منضبطة بإفساد تسلم الداخلية لمطار طرابلس من غرفة ترهونة

ليبيا – أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بياناً أكدت فيه بأن منطقة طرابلس وخاصة قصر بن غشير تشهد منذ يوم الأمس الثلاثاء تدهوراً في الأوضاع الأمنية وتردياً في الأوضاع الإنسانية نجم عنه إيقاف الدراسة وترويع المدنيين بسبب حدوث اشتباكات مسلحة وتحشيد من قبل مجموعات مسلحة وصفتها بغير المنضبطة في محاولة جديدة الفرض أجندتها على الدولة في الوقت الذي بدأت فيه الأمور داخل العاصمة طرابلس تتجه نحو الاستقرار.

وأعربت الـوزارة فى بيان ممهور بختم الوزير فتحي باشاآغا وتلقت المرصد نسخة عنه ، ظهر اليوم الأربعاء عن القلق البالغ تجاه هـذه الخروقات الأمنية مستغربة حدوثها في هـذا الوقت خاصة بعد مباشرتها بالتنسيق مع وزارة المواصلات في استلام منفذ مطارطرابلس العالمي من الغرفة الأمنية المشتركة ترهونة .

وأكدت الداخلية أن التسليم تم بالفعل قبل يومين بتاريخ 14 يناير إلى مديرية أمن منفذ مطارطرابلس العالمي بحضور مدير عام المطار ونائبه ورؤساء الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ.

وأضافت : ” هذا وقد تم بموجب محضرالتسليم والاستلام تكليف مديرية أمن المنفذ والأجهزة الأمنية التابعة لها بالقيام بمهامها في حماية وحراسة كامل مرافق المطار، وتكليف القوة التابعة للغرفة الأمنية المشتركة ترهونة بتأمين وحماية محيطه الخارجي ويشمل السياج الخارجي وابراج المراقبة بشكل مؤقت إلى حين تكليف قوة عسكرية نظامية تابعة للمنطقة العسكرية طرابلس وفق الخطة المعتمدة من المجلس الرئاسي ” .

وحذرت الوزارة من مغبة أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على محيط مطار طرابلس العالمي ،وتعتبره امراً مرفوضاً كون المطار مرفقاً حيويا وسيادياً لا يجوز إخضاعه وتبعيته لأي قوة جهوية أوميليشياوية مهما كانت متعهدة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مؤسسات الدولة لفرض السيطرة على المطار ومرافقه ومحيطه .

وفى ختام بيانها طالبت الوزارة بتوقف الاشتباكات والتحشيد ، مؤكدة بأنها ستحيل تقرير عما حدث وماسيحدث من خروقات إلى المجلس الرئاسي ليتحمل المسئولين عنها تبعات أفعالهم أمام العدالة والشعب الليبي والمجتمع الدولي وذلك بحسب نص ذات البيان .

المرصد – متابعات

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