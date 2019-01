” داخلية الوفاق” : قوة غير منضبطة تحاول فرض أجندتها على الدولة من جديد

المتوسط:

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ، “أن منطقة طرابلس وخاصة قصر بن غشير تشهد منذ يوم الأمس الثلاثاء تدهوراً في الأوضاع الأمنية وتردياً في الأوضاع الإنسانية نجم عنه إيقاف الدراسة وترويع المدنيين بسبب حدوث اشتباكات مسلحة”.

وأكملت الوزارة ، خلال بيان لها اليوم الأربعاء، ” إن المنطقة شهدت تحشيد من قبل مجموعات مسلحة غير المنضبطة في محاولة جديدة الفرض أجندتها على الدولة في الوقت الذي بدأت فيه الأمور داخل العاصمة طرابلس تتجه نحو الاستقرار”.

وأعربت الوزارة عن القلق البالغ تجاه الخروقات الأمنية التي حدثت اليوم الأربعاء”.

وأبدت الوزارة تعجبها من حدوث تلك الخروقات في هـذا الوقت خاصة بعد مباشرتها بالتنسيق مع وزارة المواصلات في استلام منفذ مطار طرابلس العالمي من الغرفة الأمنية المشتركة ترهونة .

وأوضحت ، ” أن التسليم تم بالفعل قبل يومين بتاريخ 14 يناير إلى مديرية أمن منفذ مطارطرابلس العالمي بحضور مدير عام المطار ونائبه ورؤساء الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ”.

