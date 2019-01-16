“أعيان ليبيا” يدين تجدد اشتباكات طرابلس

أدان مجلس أعيان ليبيا للمصالحة تجدد الاشتباكات في ضواحي طرابلس، معتبرا ذلك نتيجة طبيعية “للحلول التلفيقية” غير الجذرية التي حذر منها المجلس في تصريحات وبيانات عديدة.

وطلب المجلس من جميع الأطراف الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته بعثة الأمم المتحدة بين الأطراف، مشيرا إلى أنه لن يتوقف عن دوره في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بعيدا عن استخدام السلاح.

تشهد مناطق غرب وجنوب طرابلس توترا أمنيا منذ يوم أمس بعد أن شوهدت تحركات لكتائب عسكرية على أكثر من محور قرب شركة النهر بوادي الربيع امتدادا إلى قصر بن غشير ومن الطويشة على جانبي السبيعة وورشفانة.

وعقب هذه التحركات، دارت صباح اليوم اشتباكات متقطعة بمُختلف الأسلحة داخل المنطقة، فيما نشرت إدارة شؤون الجرحى بطرابلس عددا من سيارات الإسعاف رفقة فرق من المستشفى الميداني العاصمة بالمواقع القريبة من أماكن الاشتباكات.

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