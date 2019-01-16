وزير مواصلات الوفاق يوافق على رفع الخطوط الليبية لأسعار تذاكر السفر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، عن موافقة وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، على أسعار تذاكر السفر الجديدة التي اقترحتها الشركة وفق سعر الصرف الحالي، بدءا من الـ20 من الشهر الحالي.

وأشار المكتب الإعلامي للشركة، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الموافقة جاءت بعد التنسيق بين وزارتي المواصلات والاقتصاد بالوفاق ومصلحة الطيران المدني، وبعد أن درست الشركة الأسعار الجديدة وناقشتها مع الجهات المختصة، وتوصلت إلى وضع سعر مناسب لها وللمسافرين لتغطية مصاريف التشغيل بالعملة الصعبة.

وأوضح أن المسافر إذا استخدم تذكرته بعد يوم 20 من الشهر الحالي عليه دفع فرق سعر التذكرة، وإذا لم يستخدم مقطعا من التذكرة قبل هذا اليوم فلن يدفع أي فرق في السعر.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الليبية أعلنت فيما سبق، رفع أسعار تذاكر الرحلات بنسبة 183%؛ لعدم استثناء الشركة من سعر الصرف الجديد الذي حدد بـ3.90 دنانير مقابل الدولار الواحد.

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