” أعيان ليبيا ” : ” اشتباكات طرابلس” نتيجة الحلول غير الجذرية

أعلن مجلس أعيان ليبيا للمصالحة إدانته لتجدد الاشتباكات في ضواحي طرابلس.

وأكد المجلس ، ” إن تجدد الاشتباكات نتيجة طبيعية “للحلول التلفيقية” غير الجذرية التي حذر منها المجلس في تصريحات وبيانات عديدة”.

ودعا المجلس جميع الأطراف بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته بعثة الأمم المتحدة بين الأطراف.

واوضح المجلس ، أنه لن يتوقف عن دوره في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بعيدا عن استخدام السلاح.

