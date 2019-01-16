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أبو الغيط: ليبيا تواجه مأساة كُبرى

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ملف الأزمة الليبية المُستمرة من 8 سنوات بـ”الشائك والمُعقد”، مُشيراً إلى أن الجامعة العربية ترى أن الملف الليبي يجب أن يتم تناوله من قبل الاتحاد الأفريقي.

وأشار أبو الغيط إلى أن عائدات النفط الليبي التي تُقدر بـ80 مليون دولار يوميا يتم استخدامها في تمويل ودفع رواتب المواطنين، لافتاً إلى أن نحو 70 ألف حساب بنكي يستلمون شهرياً مُرتباتهم من إجمالي الدخل اليومي لليبيا.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على رفض الجامعة للتدخل التركي الحاصل في المنطقة، مُشيراً إلى أن ليبيا حالياً تمر بمأساة كُبرى تُحاول الجامعة العربية إنقاذها منها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
    وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ملف الأزمة الليبية المُستمرة من 8 سنوات بـ”الشائك والمُعقد”، مُشيراً إلى أن الجامعة العربية ترى أن الملف الليبي يجب أن يتم تناوله من قبل الاتحاد الأفريقي.
    ( يا أبو الغيض هل طلب منك الليبيون أن تتدخل في أمورهم )

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